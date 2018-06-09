السيد عمار الحكيم: ستبقي القدس هوية الاسلام والمسلمين وعاصمتهم الابدية

بغداد/9 حزيران/يونيو/ارنا-اكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، ان القدس ستبقي هوية الإسلام والمسلمين وعاصمتهم الأبدية، وان جميع محاولات التزييف ستنهار، طال الزمن أم قصر'.

وحذر الحكيم في بيان له بمناسبة يوم القدس العالمي، من مخططات الصهاينة الرامية الي تغيير تركيبة مدينة القدس ديموغرافيا.
وقال رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي 'في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، يحيي العالم الإسلامي يوم القدس العالمي، حيث يعتبر هذا اليوم مناسبة تتوحد حولها مختلف مذاهب الدين الإسلامي الحنيف وباقي أبناء الديانات السماوية الأخري في طريق واحد مؤداه رفض سرقة أو احتكار أولي القبلتين، ومصادرة حق المطالبة بها بالحديد والنار، إذ تنطلق مسيرة مفتوحةٌ للمطالبة بالحقِ المستلب'.
واشار السيد الحكيم في بيانه 'من هنا نثمن المبادرة الرائدة للإمام الراحل الخميني قدس سره الشريف، التي جعلت من قضية القدس وفلسطين متجددة وحيةً في ضمائِر أحرار العالم الرافضين للظلم والاستعباد والاستكبار'.
وحذر من مساعي ومخططاتِ الاحتلال الصهيوني الرامية إلي تغييرِ تركيبة مدينة القدس ديموغرافيا، فضلاً عن التوسعِ الاستيطاني والتلاعب بطابعها المتجذر إسلاميا في عمقِ التاريخ، داعيا المنظماتِ الدولية وفي مقدمتها اليونسكو إلي تحمل مسؤولياتها إزاء ما يحصل، والحؤول دون ذلك'.
وتتزامن مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بأعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، والاقدام علي نقل السفارة الاميركية لدي ذلك الكيان من تل أبيب اليها، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة ومنددة ومستنكرة، علي الاصعدة العربية والاسلامية والعالمية، ومطالبات واسعة بالتراجع عن مثل تلك القرارات والخطوات المتهورة والخطيرة.
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السيد عمار الحكيم: ستبقي القدس هوية الاسلام والمسلمين وعاصمتهم الابدية

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