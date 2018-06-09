الهند تبدأ عمليات تطوير ميناء جابهار الايراني قريبا

نيودلهي / 9 حزيران / يونيو /ارنا-
اعلنت وزارة الملاحة البحرية الهندية عزمها علي البدء قريبا بعمليات تطوير ميناء جابهار جنوب شرق ايران، رغم قرار اميركا بعد الخروج من الاتفاق النووي بفرض اجراءات حظر جديدة علي ايران.

وافادت صحيفة 'انديا تايمز' ان الهند اختارت شركة 'كاوة' للموانئ والخدمات البحرية الايرانية لتنفيذ عمليات تطوير ميناء جابهار لفترة 18 شهرا وخلال هذه الفترة سيتم اختيار شركة هندية لادارة عمليات التطوير علي الامد البعيد.
يذكر انه خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الي الهند قبل عدة اشهر، تعهدت الهند بان تقوم شركة الموانئ الدولية الهندية 'اي بي جي ال' ببدء عمليات تطوير ميناء جابهار قبل 17 حزيران.
وكانت هذه الشركة قد وقعت في العام 2016 اتفاقا مع شركة 'آريا بندر' الايرانية لتجهيز وادارة محطات رصيف 'الشهيد بهشتي' متعدد الاغراض، وبناء علي هذا الاتفاق تقوم هذه الشركة بتوظيف استثمارات قدرها 85.21 مليون دولار بادارة الرصيف لفترة 10 اعوام.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران

الهند

ميناء جابهار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الهند تبدأ عمليات تطوير ميناء جابهار الايراني قريبا

معظم المشاهدات

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

طائرة ايرانية تهبط بسلام في مطار اهواز بعد احتراق احد محركيها

طائرة ايرانية تهبط بسلام في مطار اهواز بعد احتراق احد محركيها

المقاومة والصحوة الفلسطينية زادتا من قلق الصهاينة

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المقاومة والصحوة الفلسطينية زادتا من قلق الصهاينة

مسيرات اليوم كانت ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية

خطيب الجمعة بطهران:

مسيرات اليوم كانت ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية

مسيرات يوم القدس العالمي تنطلق اليوم في طهران والمدن الايرانية الاخري

مسيرات يوم القدس العالمي تنطلق اليوم في طهران والمدن الايرانية الاخري

أحدث الأخبار

ايران رائدة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

السفير الايراني في سراييفو:

ايران رائدة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

سفير ايران في تونس: الكيان الصهيوني هو السبب الاساس في ازمات المنطقة

سفير ايران في تونس: الكيان الصهيوني هو السبب الاساس في ازمات المنطقة

الهند تبدأ عمليات تطوير ميناء جابهار الايراني قريبا

الهند تبدأ عمليات تطوير ميناء جابهار الايراني قريبا

ايران تفوز علي ليتوانيا في آخر مباراة تحضيرية قبل المونديال

ايران تفوز علي ليتوانيا في آخر مباراة تحضيرية قبل المونديال

لا ينبغي تجاهل أهمية المسيرات والفعاليات الإعلامية في دعم القضية الفلسطينية

رئيسة جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني:

لا ينبغي تجاهل أهمية المسيرات والفعاليات الإعلامية في دعم القضية الفلسطينية

موضوعات مرتبط