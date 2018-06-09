الهند تبدأ عمليات تطوير ميناء جابهار الايراني قريبا

وافادت صحيفة 'انديا تايمز' ان الهند اختارت شركة 'كاوة' للموانئ والخدمات البحرية الايرانية لتنفيذ عمليات تطوير ميناء جابهار لفترة 18 شهرا وخلال هذه الفترة سيتم اختيار شركة هندية لادارة عمليات التطوير علي الامد البعيد.

يذكر انه خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الي الهند قبل عدة اشهر، تعهدت الهند بان تقوم شركة الموانئ الدولية الهندية 'اي بي جي ال' ببدء عمليات تطوير ميناء جابهار قبل 17 حزيران.

وكانت هذه الشركة قد وقعت في العام 2016 اتفاقا مع شركة 'آريا بندر' الايرانية لتجهيز وادارة محطات رصيف 'الشهيد بهشتي' متعدد الاغراض، وبناء علي هذا الاتفاق تقوم هذه الشركة بتوظيف استثمارات قدرها 85.21 مليون دولار بادارة الرصيف لفترة 10 اعوام.

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