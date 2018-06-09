ايران تهزم الصين بجدارة في دوري الامم بكرة الطائرة

طهران / 8 حزيران / يونيو /ارنا-
هزم المنتخب الوطني الايراني بكرة الطائرة نظيره الصيني بنتيجة 3-0 في اطار الاسبوع الثالث لدوري الامم 2018 بكرة الطائرة.

وفي هذه المباراة التي جرت عصر اليوم الجمعة في مدينة اوفا الروسية، سيطر المنتخب الوطني الايراني علي مجريات اللعب وهزم نظيره الصيني بثلاثة اشواط مقابل لائيء وكانت نتائجها كالتالي: 25-19 و 25-20 و 25-15 .

يذكر انه في الاسبوع الاول لدوري الامم بكرة الطائرة خسرت ايران امام المضيف فرنسا 3-1 ثم فازت علي استراليا 3-0 وخسرت امام اليابان 3-1 .
وفي الاسبوع الثاني فازت ايران الي المضيف الارجنتين 3-2 وخسرت امام ايطاليا 3-0 وامام كندا 3-1 .
وتتنافس 16 منتخبا ، منها 12 اساسيا ثابتا للاعوام السبعة القادمة و 4 منتخبات يمكن ان تتغير كل عام وهي كالتالي: ايران والارجنتين والبرازيل وفرنسا والمانيا والصين وايطاليا واليابان وبولندا وروسيا وصربيا واميركا (اساسية) واستراليا وبلغاريا وكندا وكوريا الجنوبية (متغيرة).

وتلعب المنتخبات معا جميعا خلال 5 مراحل.

الاسبوع الاول: ايران مع فرنسا (المضيفة) واستراليا واليابان.
الاسبوع الثاني: ايران مع الارجنتين (المضيفة) وكندا وايطاليا.
الاسبوع الثالث: ايران مع روسيا (المضيفة) والبرازيل والصين.
الاسبوع الرابع: ايران مع اميركا (المضيفة) وبولندا وصربيا.
الاسبوع الخامس: ايران (مضيفة) مع بلغاريا والمانيا وكوريا الجنوبية

وتتأهل 5 منتخبات إضافة الي فرنسا الدولة المضيفة للمرحلة النهائية حيث تقسم الي مجموعتين تضم كل منهما 3 منتخبات تلعب مع بعضها بصورة الدوري في اطار كل مجموعة ويتاهل منها 4 منتخبات للدور نصف النهائي وبالتالي يلعب الفائزان في النهائي لاحراز اللقب والخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.
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ايران تهزم الصين بجدارة في دوري الامم بكرة الطائرة

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