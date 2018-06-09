ایران وارمینیا تؤكدان علي تطویر التعاون الثنائی

واشار رئیس الوزراء الارمینی خلال اللقاء الي العلاقات الوثیقة والودیة بین ایران وارمینیا، مؤكدا القول انه لا ینبغی الاكتفاء بالمستوي الراهن للعلاقات بین البلدین.

كما اكد باشینیان علي ضرورة مواصلة الجهود لتطویر التعاون علي اساس المصالح المتبادلة وقال، ان ایران وارمینیا ستبقیان الي جانب بعضهما بعضا بناء علي الاواصر العریقة والمصالح الوطنیة.

من جانبه اعلن السفیر الایرانی استعداد ایران لتنفیذ المشاریع المشتركة علي اساس المصالح المتبادلة وكذلك المساعدة بتطویر العلاقات الاقتصادیة بین البلدین.

ورحب بزیادة حجم التبادل التجاری بین البلدین واضاف، ان القبول بانضمام ایران لاتحاد اوراسیا وكذلك انشاء منطقة اقتصادیة حرة فی منطقة مغری یمكنه ان یؤدی دورا كبیرا فی تنمیة التبادل التجاری بین ارمینیا وایران ودول المنطقة.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء بشان بعض القضایا المطروحة فی جدول اعمال البلدین.

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