دعوا الي اداء صلاة العيد في مخيمات العودة

ثلاثة شهداء ومئات المصابين في ختام مسيرات يوم القدس العالمي

غزة-8 حزيران/ يونيو/ ارنا استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين واصيب أكثر من 500 اخرين في المواجهات التي اندلعت علي الحدود الشرقية لقطاع غزة ظهر اليوم الجمعة بن شبان الانتفاضة وقوات الاحتلال الصهيوني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد المواطن زياد البريم في المواجهات التي اندلعت شرق مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة فيما استشهد المواطن عماد نبيل ابو درابي26 عاما برصاص الاحتلال قرب مخيم العودة شرق جباليا فيما استشهد الطفل عيثم محمد الجمل 15 عاما برصاص الاحتلال شرق رفح جنوبا قطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د أشرف القدرة ان عدد المصابين بلغ 525 اصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز مشيرا الي ان من بين المصابين 26 طفلا و14 سيدة.
واكد القدرة ان من بين المصابين 92 مصابا بالرصاص الحي فيما اصيب 19 فلسطينيا بشظايا الرصاص.
ووصل مئات الالاف من الفلسطينيين الي مخيمات العودة للتظاهر في اطار مليونية القدس واحياء ليوم القدس العالمي بمشاركة الفصائل الفلسطينية وعلي رأسه رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية.
وأعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اختتام فعاليات 'مليونية القدس' اليوم الجمعة التي شارك فيها الالاف من المتظاهرين علي الحدود الشرقية لقطاع غزة في يوم القدس العالمي.
ودعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الي اداء صلاة عيد الفطر في مخيمات العودة الخمسة علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة كما دعت الي اعتبار يوم الجمعة القادم يوم الوفاء للشهداء والجرحي بزيارة ذويهم واطلقت عليها اسم 'جمعة التراحم والمواساة'.
واكدت الهيئة علي استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار داعية الي ان تتوسع هذه المسيرات لتشمل الضفة ومدن فلسطين المحتلة واماكن تواجد الشعب الفلسطيني مشددة ان مسيرات العودة تسجل مزيدا من الانجازات.
وجددت الهيئة تأكيدها علي جماهيرية وسلمية مسيرات العودة كأداة في يد الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقه للعودة ورفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
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ثلاثة شهداء ومئات المصابين في ختام مسيرات يوم القدس العالمي

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