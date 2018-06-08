السفير الايراني في موسكو: الضمائر الحية لا تنسي جرائم الصهاينة

موسكو / 8 حزيران / يونيو /ارنا-
اكد السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي بان الضمائر الحية في العالم لا تنسي ابدا جرائم اميركا والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة القاها قبل خطبة صلاة الجمعة في المسجد الجامع في موسكو، قال سنائي، رغم الاحداث المتسارعة الاخيرة في فلسطين، الا ان الضمائر الحية في العالم لا تنسي ابدا جرائم اميركا والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبر مشاعر الاخوة والوحدة بين المسلمين بانها تحظي باهمية فائقة في الدفاع عن حقوق المسلمين في العالم واضاف، ان العالم يهمه مظلومية الشعب الفلسطيني والظلم الجاري بحقهم ولقد بلغ الظلم حدا بحيث انه حتي المؤسسات الدولية التي لم تكن تنتقد سابقا قد بدات بالانتقاد ولو قليلا ازاء اعمال العنف التي يمارسها الكيان الصهيوني.
واعرب السفير الايراني عن امله بان يتم في ظل وحدة المسلمين التصدي لاعمال العنف الصهيونية واضاف، ان اجتماع المسلمين في المسجد الجامع في هذه المدينة مؤشر الي الاهمية التي يوليها المسلمون للعدالة والدفاع عن حقوق المظلومين.
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السفير الايراني في موسكو: الضمائر الحية لا تنسي جرائم الصهاينة

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