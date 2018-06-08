مئات الالاف يشاركون في احياء مراسم يوم القدس العالمي في قطاع غزة

وتوزع الفلسطينيون علي خمس نقاط دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة للوصول اليها.

ورفع المشاركون اعلام فلسطين واعلام المقاومة واشعلوا اطارات السيارات مقابل مواقع الاحتلال العسكرية.

وشارك قادة الفصائل الفلسطينية في احياء يوم القدس العالمي وعلي رأسهم اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة.

من جهته قال هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان تزامن يوم القدس العالمي مع مسيرات العودة هو رسالة يؤكد فيها الفلسطينيون ان مسيرات العودة التي بدأت في الثلاثين من اذار مستمرة تحت شعارات وأهداف ثابته لا يمكن التنازل عنها.

وأضاف الثوابتة في حديث لمراسلنا ان هذه الاهداف تتمثل بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة الي وبرحيل الاحتلال عن ارض فلسطين وتتمثل بكسر الحصار عن قطاع غزة وتتمثل بتقرير المصير لابناء الشعب الفلسطيني مضيفا:' هذه الاهداف التي رسمناها بدماء شهدائنا لن نتنازل عنها ولن نتراجع عنها وسوف تستمر مسيرات العودة حتي تحقق هذه الاهداف '.

وأضاف الثوابتة :'أن ما يميز احياء يوم القدس العالمي هذا العام انه تزامن مع مسيرات العودة ولذلك نحن في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار قولنا يجب أن نجمع بين كل المسارات مسار يوم القدس العالمي ومسار مليونية القدس في ذكري احتلالها'.

وأكد الثوابتة ان الدعم المستمر من الجمهورية الاسلامية ومن محور المقاومة يرفع من زخم هذه المسيرات ويعزز صمود ابناء الشعب الفلسطيني مؤكدا ان المسيرات التي تجمع يوم القدس العالمي مع مليونية القدس وفاء لنداء الامام الخميني (رض).

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