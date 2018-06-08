رئیس الجمهوریه یصل الی الصین

وكانت فی استقبال الرئیس روحانی شخصیات صینیة رفیعة المستوی والسفیرالایرانی لدی الصین .

ویرافق رئیس الجمهوریه فی هذه الزیارة وفد رفیع المستوی یضم شخصیات سیاسیة واقتصادیة منها وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف وبیجن زنغنه وزیر النفط ومسعود كرباسیان وزیر الاقتصاد ومحمد نهاوندیان مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون الاقتصادیة و ولی الله سیف رئیس البنك المركزی.

وسیلتقی رئیس الجمهوریة الایرانی علی هامش المؤتمر بقادة بعض الدول المشاركة وهی روسیا وباكستان وافغانستان ومنغولیا ورئیس وزراء الهند خلال زیارته التی ستستغرق ثلاثة أیّام.

وستتخلل الزیارة مشاركة الوفد الایرانی فی مادبه عشاء تقام علی شرف الوفد وتوقیع وثائق واتفاقیات ثنائیة بین ایران والصین فی مجال مكافحة المخدرات والجرائم المنتظمة إضافة الی مشروع رفع مستوی المشاركة الایرانیة فی الطریق الواصل بین الشرق والغرب وتوقیع وثائق تعاون ذات صلة بالبورصة وسوق الاوراق المالیة والتعاون فی الشأن الأكادیمی.

وسیبدأ المؤتمر أعماله غداً 9حزیران/یونیو لیستمر یومین فی مدینة شینغ داو الواقعة فی محافظة شندونغ شرق الصین یشارك فیه زعماء وقادة 8 دول بوصفها الاعضاء الرئیسیین و4 دول بصفة مراقب ومسؤولون یمثلون منظمات دولیة.

هذا وأسست كازاخستان والصین وقیرغیزستان وروسیا وطاجكستان و أوزبكستان، منظمة تعاون شنغهای فی 15 یونیو 2001 فی مدینة شنغهای الصینیة.

انتهی** ع ج** 1718

