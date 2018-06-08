رئيس السلطة القضائية:

نقل السفارة الامريكية لا يعزّز دعائم الكيان الصهيوني

طهران/8حزيران/يونيو/إرنا – قال رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني اليوم الجمعة: لايظن أحد بأنّ نقل السفارة من شأنه أن يعزّز دعائم حكومة مزيفة قاتلة للاطفال.

وعلي هامش مسيرات اليوم العالمي للقدس في طهران أضاف لاريجاني بأنّ هذه المسيرات تحمل رسالة للمتغطرسين كالولايات المتحدة والكيان الصهيوني وهي أنّ نقل سفارة واحدة لا يعني تعزيز دعائم حكومة مزيفة وهشة.
و وصف هذه المشاركة الشعبية الواسعة والرائعة بأنها تبيان لعدم إمكانية بلوغ اولئك غاياتهم وعدم نجاحهم في المضي بأهدافهم المشؤومة.
وقال لاريجاني: إنّ اطلاق مثل هذه المسيرات في كل بقاع العالم سيقتلع هذه الغدة السرطانية كما من شأنه أن يبيّن مدي وحدة واقتدار الاسلام ويشهر باقتراب نهاية اسرائيل.
وأضاف رئيس السلطة القضائية الايرانية بأنّ الامريكيين حتي لو نجحوا في إرغام الحكام الفاسدين الماسكين بزمام الامور في بعض دول المنطقة في مسايرتهم إلّا أنهم يرون أنفسهم عاجزين تماماً عن ارغام الشعب الايراني علي الاستسلام والتنازل عن حقوقه وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب لاريجاني خلال مشاركته في المسيرات عن يقينه بأنّ هذا الكيان المزيف الغاصب القاتل للاطفال سيُمحي عن الخارطة.
هذا و وصف لاريجاني الحكام المطبّعين مع اسرائيل بأنهم فراعنة الزمان وقال: إنّ النصر حليفنا مهما زاد هؤلاء من خيانتهم وتصافحوا مع الأمريكيين.
وتساءل لاريجاني عن سبب استمرار إحتلال الاراضي الفلسطينية سبعين سنة وقال: لو كان هؤلاء الحكام يسمحون لشعوبهم بإطلاق ما يجول في صدورهم لكان هذا الكم الهائل من الامة الاسلامية قد أطاح بهذا الكيان المزيف.
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نقل السفارة الامريكية لا يعزّز دعائم الكيان الصهيوني

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