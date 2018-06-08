مسيرة حاشدة بدمشق إحياء ليوم القدس العالمي

دمشق/8حزيران/يونيو/ارنا - انطلقت مسيرة حاشدة اليوم الجمعة إحياء ليوم القدس العالمي من مدخل سوق الحميدية إلي الجامع الأموي بدمشق.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الوطنية وأعلام فلسطين والمقاومة وسط هتافات تندد بنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفارة بلاده إلي القدس المحتلة وشعارات تؤكد علي مركزية القضية الفلسطينية وعلي أن فلسطين قلب الأمة وبوصلتها وستبقي القدس عاصمتها الأبدية.
ويتم إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في جميع أنحاء العالم بناء علي المبادرة التي أطلقها موسس الجمهوريه الاسلاميه الإمام الخميني الراحل في عام 1979 تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني.
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مسيرة حاشدة بدمشق إحياء ليوم القدس العالمي
مسيرة حاشدة بدمشق إحياء ليوم القدس العالمي
مسيرة حاشدة بدمشق إحياء ليوم القدس العالمي

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