المقاومة والصحوة الفلسطينية زادتا من قلق الصهاينة

وخلال كلمة ألقاها قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران شكر لاريجاني الشعب علي المشاركة الواسعة والحماسية في مسيرات اليوم العالمي للقدس معتبراً هذه المشاركة إستعراضاً للحمية الايرانية والاسلامية أمام مرأي ومسمع العالم.

كما عزا لاريجاني هذه المشاركة الي دعم الشعب الايراني للشعب الفلسطيني المظلوم وزيادة الصحوة وتضاؤل أهمية مشاريع التطبيع مع الصهاينة مؤكداً علي أنّ خيار المقاومة هو الحل الاوحد أمام الشعب الفلسطيني.

وأشار لاريجاني خلال كلمته الي القلق الذي ينتاب الكيان الصهيوني بسبب ارتفاع مؤشر قوة جبهة المقاومة والمسيرات التي أطلقها أهالي فلسطين خلال الشهر الأخير وهذا ما جعله يلجأ الي حلول وقائية عبر توظيف الولايات المتحدة والسعودية وحرف الانظار عن الملف الفلسطيني.

وقال لاريجاني: إنّ مثلث الشرّ المكون من الولايات المتحدة والسعودية والكيان الصهيوني يسعي اليوم الي عزل ايران لكن علي هذه الدول أن تعلم بأنها إن حاولت ذلك فانها ستجعل نفسها تشعر بعدم الامن.

انتهي** ع ج** 1718

