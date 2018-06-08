خطيب الجمعة بطهران:

مسيرات اليوم كانت ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية

طهران/8حزيران/يونيو/إرنا – شكر خطيب صلاة الجمعة بطهران آية الله أحمد خاتمي المشاركين في مسيرات اليوم العالمي للقدس وقال: إنّ مسيرات الشعوب المسلمة اليوم كانت ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية.

و وصف خاتمي خلال خطبه صلاه الجمعه الولايات المتحدة بأنها الداعمة بلاقيد ولاشرط لكيان غاصب وجلاد يُدعي الكيان الصهيوني منددا بنقلها سفارتها الي القدس.
وأضاف خاتمي بأنّ المسيرات التي انطلقت اليوم كانت ضد المطبّعين الرجعيين الاقليميين مع الكيان الصهيوني وضد جميع من يمثل مثلث الشر المكون من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية.
واعرب خطيب صلاة الجمعة عن استغرابه لتسابق هؤلاء الرجعيين للتطبيع مع الكيان الصهيوني والإعتراف به دون أن يعلموا بأنّ هذا التسابق سيكون منطلقاً لسقوطهم علي أيدي شعوبهم.
و رأي خاتمي بأنّ ثمة محاور تُوَحِّد الشعب الايراني وهي الإلتزام بمبدأ ولاية الفقيه والطاعة له والثاني الإعلان عن رفض الكيان الصهيوني والثالثة الإعتقاد العام بضرورة تمتع ايران بقوة صاروخية دون أي تراجع.
وذكّر خطيب صلاة جمعة طهران بتلك الأيام التي كان الأعداء يمنعون فيها ايران من أن تتزوَّد بثلاثة أجهزة للطرد المركزي لكن بفضل الرؤية المستقبلية لسماحة القائد وتوجيهاته تزوّدت ايران اليوم ب19 الف جهاز طرد مركزي.
وأكّد خاتمي علي عدم قبول ايران لفكرة وجود إتفاق نووي سقيم يرافقه حظر وتنازُل ايراني عن مواصلة النشاط النووي واصفاً ذلك بأضغاث أحلام يراها الاوروبيون والأمريكيون.
وشكر خاتمي مسؤولي البلاد لتلبيتهم أوامر القائد القاضية بتشغيل 190 وحدة فصل في إطارالإتفاق النووي مؤكداً علي أنّ تصريحات سماحته في مرقد الإمام الخميني الراحل(رض) كانت استراتيجية يتوجب علي الإعلام والشعب العمل بناء عليها.
إنتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

صلاة جمعة طهران

أحمد خاتمي

مثلث الشر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسيرات اليوم كانت ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية

معظم المشاهدات

انفجار مستودع للعتاد في منطقة بحر النجف

انفجار مستودع للعتاد في منطقة بحر النجف

قتلي وجرحي في حادث التفجير بمدينة الصدر في بغداد

قتلي وجرحي في حادث التفجير بمدينة الصدر في بغداد

صالحی : جاهزون لإنتاج 190 الف ` سو` فی غضون 10 أشهر

صالحی : جاهزون لإنتاج 190 الف ' سو' فی غضون 10 أشهر

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

السفير الايراني في بغداد يؤكد ضرورة تعزيز جبهة المقاومة امام الاستكبار

انعقاد اجتماع خبراء ايران و مجموعة 1+4 في طهران

انعقاد اجتماع خبراء ايران و مجموعة 1+4 في طهران

أحدث الأخبار

نقل السفارة الامريكية لا يعزّز دعائم الكيان الصهيوني

رئيس السلطة القضائية:

نقل السفارة الامريكية لا يعزّز دعائم الكيان الصهيوني

مسيرة حاشدة بدمشق إحياء ليوم القدس العالمي

مسيرة حاشدة بدمشق إحياء ليوم القدس العالمي

المقاومة والصحوة الفلسطينية زادتا من قلق الصهاينة

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المقاومة والصحوة الفلسطينية زادتا من قلق الصهاينة

مسيرات اليوم كانت ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية

خطيب الجمعة بطهران:

مسيرات اليوم كانت ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية

ترامب والكيان الصهيوني لن يستطيعا هزم الامة الاسلامية

السفير الفلسطيني في بغداد يشارك بمسيرات يوم القدس العالمي، ويؤكد:

ترامب والكيان الصهيوني لن يستطيعا هزم الامة الاسلامية

موضوعات مرتبط