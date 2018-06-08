ترامب والكيان الصهيوني لن يستطيعا هزم الامة الاسلامية

واشار السفير عقل في كلمة له في التجمع الجماهيري الحاشد، الذي اقيم في وسط العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الجمعة، لاحياء يوم القدس العالمي، اشار الي ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب والكيان الصهيوني يحاولان تهويد القدس من خلال اعتبارها عاصمة للكيان الغاصب، وانهما لن يستطيعا هزيمة الامة الاسلامية ومن يقاتل دفاعاً عن فلسطين.

واعتبر عقل، ان مخططات ومؤامرات الصهاينة والاميركان سيكون مصيرها الفشل والخيبة، في ظل حالة الوعي والرفض والاباء والشجاعة والتحدي.

وثمن السفير الفلسطيني، ما قدمه الشعب العراقي من تضحيات كبري دعافا عن فلسطين، مؤكدا انه كان لتلك التضحيات اثر كبير في ابقاء القضية الفلسطينية حاضرة في النفوس والقلوب.

فيما اكد السفير الفلسطيني في بغداد خلال لقاء خاص مع مراسل (ارنا) علي ان 'القضية الفلسطينية ستبقي قضية المسلمين الاولي وانه لابد ان يأتي اليوم الذي تتحرر فيه القدس من براثن الاحتلال الاثم للكيان الصهيوني الغاشم'.

بينما اثني علي دور الجمهورية الاسلامية حكومة وشعبا وعلي رأسهم قائد الثورة الاسلامية السيد الامام الخامنئي (حفظه الله) لدعمهم ومساندتهم للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، معتبرا يوم القدس العالمي الذي تمت تسميته من قبل الامام الراحل ابقي القضية الفلسطينية حية في نفوس وضمائر الامتين العربية والاسلامية، بل وفي الضمائر الحية في كل العالم.

وكانت العاصمة العراقية بغداد ومختلف مدن العراق، قد شهدت صباح اليوم الجمعة مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة، احياء ليوم القدس العالمي، وللتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطنية والوقوف الي جانب الشعب الفلسطيني الابي والمقاوم، رغم العدوان المتواصل، والمؤامرات الاقليمية والدولية عليه.

ورفع الاف المشاركين في المسيرات الجماهيرية، الاعلام الفلسطينية وصور الشهداء، وصور مفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني الراحل (قدس سره الشريف)، وقائد الثورة الاسلامية اية الله العظمي السيد علي الخامنئي، والشعارات المنددة بالكيان الصهيوني الغاصب والولايات المتحدة الاميركية.

وصدر بيان ختامي عن التجمع الجماهيري في بغداد، اكد علي ان يوم القدس هو يوم نصرة الامة الاسلامية للشعب الفلسطيني المظلوم والمجاهد، وان جميع محاولات الاعداء سوف تتحطم امام صمود الشعب الفلسطيني ودعم الامة الاسلامية.

وشدد البيان الختامي كذلك علي موقف الشعب العراقي الثابت في نصرة القضية الفلسطينية واستعداده للتضحية في سبيل تحرير القدس.

يذكر ان الامام الخميني الراحل (رض) اعلن قبل تسعة وثلاثين عاما، اخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس، ودعا كافة المسلمين الي دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وابناء الشعب الفلسطيني حتي تحرير فلسطين، وتخليص القدس الشريف من سطوة الكيان الصهيوني وعنجهيته واجرامه.

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