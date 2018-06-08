الشعب الفلسطيني يواجه سلوكا غير إنساني من جانب الكيان الصهيوني

وخلال مشاركته في مسيرات اليوم العالمي للقدس وصف جهانغيري مسيرات هذا العام بأنها أشدّ حساسية مقارنة بمثيلاتها السابقة.

وقال جهانغيري أمام عدد من الصحفيين: إنّ الامام الخميني الراحل(رض) سمّي هذا اليوم باليوم العالمي للقدس دفاعاً عن الشعب الفلسطيني المظلوم الذي اُغتصبَت أرضه منذ سبعين سنة علي يد كيان محتل وإعتبر جهانغيري هذه المسيرات رسالة صارخة تُبلغ بمظلومية الشعب الفلسطيني وتترك صدي عالمياً.

ورأي جهانغيري ان نقل السفارة الامريكية الي القدس يشكل مساساً بمشاعر الشعوب المسلمة معرباً عن اعتقاده بأنّ هذا الإجراء زاد من عزم الشعوب المسلمة للمشاركة في مسيرات اليوم العالمي للقدس.

انتهي** ع ج** 1718

