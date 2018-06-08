مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة في العراق بيوم القدس العالمي

بغداد/8 حزيران/يونيو/ارنا-منذ ساعات الصباح الاولي، لهذا اليوم الجمعة، شهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد ومدن اخري خروج مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة، احياء ليوم القدس العالمي، وللتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطنية والوقوف الي جانب الشعب الفلسطيني الابي والمقاوم، رغم العدوان المتواصل، والمؤامرات الاقليمية والدولية عليه.

ورفع الاف المشاركين في المسيرات الجماهيرية، الاعلام الفلسطينية وصور الشهداء، وصور مفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني الراحل (قدس سره الشريف)، وقائد الثورة الاسلامية اية الله العظمي السيد علي الخامنئي، والشعارات المنددة بالكيان الصهيوني الغاصب والولايات المتحدة الاميركية.
وشاركت مختلف فصائل المقاومة والحشد الشعبي في تلك المسيرات الجماهيرية، اضافة الي مشاركة مختلف فئات وشرائح المجتمع العراقي، رجال الدين، والشباب والنساء، والشيوخ ووجهاء العشائر، والنخب الثقافية والاجتماعية المختلفة، والشخصيات والزعامات السياسية من مختلف الاطياف والاتجاهات.
والقيت خلال فعاليات احياء يوم القدس العالمي، في بغداد والمدن الاخري كلمات وقصائد عديدة، اشادت بنضال الشعب الفلسطيني، وتضحياته الكبري، وثمنت قرار الامام الخميني (قدس سره) بتحديد يوم سنوي عالمي للقدس، لتجديد العهد والبيعة مع القضية الفلسطينية، ومواصلة مسيرة المقاومة ضد الكيان الصهيوني الغاصب، والقوي الداعمة له والصامتة عن جرائمه وانتهاكاته الفاضحة لحقوق الانسان، ولمقدسات المسلمين في فلسطين.
وقد حظيت مسيرات يوم القدس العالمي بتغطيات اعلامية واسعة من قبل مختلف وسائل الاعلام العراقية، لاسيما القنوات الفضائية، التي قامت بنقل وقائع تلك المسيرات والتظاهرات مباشرة عبر شاشاتها.
والي جانب العراق، فأن مختلف دول العالم الاسلامي، شهدت مسيرات وتظاهرات مليونية مماثلة لاحياء يوم القدس العالمي.
وتجدر الاشارة الي ان الامام الخميني الراحل (رض) اعلن في السابع من شهر اب-اغسطس من عام 1979، أي بعد شهور قلائل من انتصار الثورة الاسلامية في ايران، اخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس، وهو ماجعل القضية الفلسطينية في مقدمات اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد اسقاط نظام الشاه الاستبدادي الديكتاتوري.
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سياسي

العراق

يوم القدس العالمي

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مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة في العراق بيوم القدس العالمي
مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة في العراق بيوم القدس العالمي
مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة في العراق بيوم القدس العالمي
مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة في العراق بيوم القدس العالمي

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