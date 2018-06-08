اللواء صفوي:

حق العودة ومواصلة الجهاد المسلح هما السبيلان لإنقاذ القدس

طهران/8حزيران/يونيو/إرنا – قال المستشار الأعلي للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء يحيي رحيم صفوي اليوم الجمعة: إنّ استراتيجية حق العودة واتحاد المسلمين ومواصلة الكفاح المسلح هي السبيل الوحيدة لانقاذ القدس الشريف وجميع الأراضي الفلسطينية.

ونقلاً عن موقع «سباه نيوز» وخلال كلمة ألقاها في محافظة كرمان بمناسبة مسيرات اليوم العالمي للقدس أكّد اللواء صفوي علي ظهور ملامح الهزيمة الامريكية والصهيونية سنة بعد سنة مبشراً بالنصر النهائي الذي ستشهده المنطقة.
وأشار اللواء صفوي الي خيانة بعض قادة الدول العربية حيال قضية فلسطين لافتاً الي تعاون سعودي صهيوني ضد الفلسطينيين ومذكراً بما صرّح به محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بأنّ فلسطين لم تعُد علي لائحة اولويات الحكومة السعودية وأنّ ايران هي الاولوية.
و وصف المستشار الأعلي للقائد الاعلي للقوات المسلحة، الرئيس الأمريكي بأنه شخصية صهيونية بامتياز خاضعة لأوامر اللوبي الصهيوني. كما نعته بالرئيس الذي أبدي دعماً تاماً للصهاينة و زاد من اطلاق التهديدات ضد ايران ورفع مستوي الحظر المفروض علي جبهة المقاومة خاصة في سوريا وفلسطين ولبنان والعراق.
وتطرق صفوي كذلك الي التدخل الامريكي في الانتخابات الأخيرة للعراق ونقل السفارة الامريكية الي القدس والإعلان عنها كعاصمة للكيان الصهيوني ونية ترامب إطلاق صفقة القرن التي ستؤدّي الي طمس الحق الفلسطيني وتسليم القدس والاراضي المحتلة كاملاً الي الكيان الصهيوني.
هذا وأشار اللواء صفوي الي الخيانة السعودية الكبري في حق القضية الفلسطينية ومساندة المملكة لصفقة القرن مؤكّداً أنّ الحكومة الحالية في السعودية عرضت كبري درجات الخيانة حيال تطلعات الشعب الفلسطيني وحيال الاسلام مقارنة بالحكومات التي سبقتها.
يُذكر بأنّ الامام الخميني الراحل(رض) كان قد سمّي آخر جمعة من شهر رمضان باليوم العالمي للقدس مطالباً الشعب بعرض تضامنه دعماً للشعب الفلسطيني عبر اطلاق مسيرات في هذا اليوم الذي اعتبره «يوم حياة الاسلام».
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اللواء صفوي

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حق العودة ومواصلة الجهاد المسلح هما السبيلان لإنقاذ القدس

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