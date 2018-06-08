صبيحة يوم القدس العالمي

الاحتلال الصهيوني يحرق خيام مخيم العودة برفح

غزة/8 حزيران/ يونيو/ ارنا-قامت طائرات استطلاع صهيونية بإلقاء شعل نارية صوب اطارات السيارات التي تم وضعها في مخيم العودة برفح جنوب قطاع غزة استعدادا لجمعة مليونيه القدس اضافة الي القاء شعل نارية اخري صوب خيام العودة.

وأدي سقوط الشعل النارية الي اشتعال الاطارات داخل المخيم والي احراق عدد من الخيام داخل المخيم فيما توجهت طواقم الدفاع المدني لإطفاء الحريق .
من جهتها اعتبرت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار إن اقدام الاحتلال علي حرق بعض الخيام واطارات السيارات التي تستخدم في الاحتجاج بمخيم العودة شرق رفح دليل علي تخبط الاحتلال وخوفه من الجماهير الفلسطينية المنتفضة التي ستخرج اليوم في مليونية القدس.
وأكدت انها رغم حرق الخيام والاطارات مستمرة في مسيرة العودة حتي تحقيق أهدافها.
ودعت الهيئة في بيان وصل مراسلنا الشعب الفلسطيني للنزول اليوم والمشاركة القوية بمليونيه القدس بعد صلاة الجمعة وتحدي للاحتلال الغاشم .
وناشدت الهيئة الفلسطينيين في قطاع غزة بالتوجه إلي مخيّمات العودة شرق القطاع من بعد صلاة الجمعة، حيث ستقلهم الحافلات من أمام المساجد إلي نقاط التجمهر والاحتشاد.
واكدت ان هذه الدعوات إحياء ليوم القدس العالمي الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والذي يتزامن هذه الأيام مع ذكري احتلال الجيش الصهيوني لمدينة القدس بشكل كامل في 'نكسة' حزيران/يونيو عام 1967م.
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الاحتلال الصهيوني يحرق خيام مخيم العودة برفح

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