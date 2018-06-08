قيادي في 'الجبهة الشعبية':

نعتز بشراكتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية

غزة/8يونيو/حزيران/إرنا-شدد عضو المكتب السياسي لـ'الجبهة الشعبية' لتحرير فلسطين جميل مزهر علي أن إحياء يوم القدس العالمي هذا العام يأتي في إطار التأكيد علي مقاومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للهجمة الصهيو-أمريكية، ومحاولاتها البائسة لدفعها نحو وقف دعمها لقوي التحرر والمقاومة.

وفي كلمة باسم الفصائل الوطنية خلال حفل تكريم عوائل الشهداء علي هامش 'المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية' بمدينة غزة، قال 'مزهر'، :'إننا نحيي الشراكة، والتضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة بلطجة، وعدوان المستكبرة أمريكا'.
وأضاف، 'شعبنا يواجه عدواناً صهيو-أمريكي مباشرا علي القدس، ومكانتها، وهويتها ، فضلاً عن حقوقه الثابتة و المشروعة وفي المقدمة منها عودة اللاجئين إلي ديارهم التي هجروا منها إبان نكبة العام 1948'.
وتابع القول، :'لقد بتنا نلمس بشكل واضح الاندفاعة الأمريكية الصهيونية، وبشراكة من الأنظمة الرجعية العربية لجهة استنبات الطائفية ، والحروب بغية استبدال العدو الصهيوني بعداوات وهمية'.
ومضي يقول، :'تجري محاولات لتفتيت القضية المركزية كقضية تحرر وطني ومحاولة تحويلها إلي قضايا محلية سقفها مطلبي حياتي، وهذا أمر لن نسلم به و لن نقبله'.
وشدد القيادي 'الجبهاوي' علي أن الشعب الفلسطيني الذي شق طريقه النضالي الجديد عبر مسيرات العودة لهو قادر علي إجهاض 'صفقة القرن' الشيطانية.
وأردف قائلاً، :'إرادة الشعوب طال الزمن أم قصر هي الحكم ، والفيصل ، وأن الانتصار سيكون حليف شعبنا'.
وأكد 'مزهر' أن الشعب الفلسطيني يري في السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية سرطانية جديدة تستدعي منا مقاومتها بكل الوسائل المتاحة ، وهو ذات الأمر الذي ينطبق علي كل السفارات الغربية التي يجري نقلها إلي القدس المحتلة'.
ودعا في ختام كلمته إلي تشكيل جبهة مقاومة فلسطينية عربية إسلامية وعالمية موحدة لمواجهة كل المؤامرات التي تستهدف الأمة و مقدراتها.
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يوم القدس العالمي

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نعتز بشراكتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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