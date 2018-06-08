المسلمون الشرفاء لن يسمحوا بجعل القضية الفلسطينية خارج أولويات الأمة

وقال رضا عامري، في كلمة افتتح بها احتفال السفارة الإيرانية في الجزائر باليوم العالمي للقدس، 'إننا علي ثقة في أن المسلمين الشرفاء لن يسمحوا لهم أن يجعلوا هذه القضية خارج أولويات الأمة أو يستبدلوها بأية قضية أخري، مهما كبرت وعظمت، مشيرا إلي أن الأمر وصل بهؤلاء البعض إلي 'تسويق صداقة العدوِ المحتل الغاصب واستعداء الصديق المفضل لدي المقاومين وحواضنِهم الشعبية الكبيرة'.

وأشار رضا عامري إلي ما نشاهده اليوم من 'تجاسر مستمر واعتداءات متتالية علي القدس الشريف وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل العدو الصهيوني المدعوم من أمريكا'، واصفا نقل السفارة الأمريكية إلي القدس المحتلة بـ 'المهزلة و'عملية بلفور ثانية'، مؤكدا أن ذلك 'يعارض بكل وضوح قرارَي الأمم المتحدة رقم 181 و478 وقرارات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية التي تعتبر القدس عاصمة لدولة فلسطين'.

كما أشار عامري إلي ما نراه من 'قتل يومي وبدم بارد في غزة وتشديد الحصار علي أهلِنا هناك وتوسيعِ الاستيطان في الضفة الغربية والاعتقالات التعسفية للشبان والأطفال وتعذيبهم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة والانتهاك المستمر لحرمة المسجد الأقصي المبارك'، بالإضافة إلي الاعتداءات المتكررة للقوات الصهيونية علي غزة وسوريا ولبنان'، مشيرا إلي أن كل ذلك يتم أمام سكوت المنظمات الدولية والإقليمية وبعض حكام المسلمين والعرب وصمت العلماء والنخب، بل وتشجيع بعض هؤلاء للكيان الغاصب في ممارساته العدوانية ضد الفلسطينيين وإعطائه ذرائع ومبررات لممارساته الإجرامية'.

ووصف عامري الاحتفال بيوم القدس العالمي الذي سنه الإمام الخميني رضوان الله عليه عقب انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، بعد إقفال السفارة الصهيونية في طهران وتسليم مفاتيحِها لممثلي الشعب الفلسطيني، بأنه رحمة من الله لتحسيس المسلمين بقبلتهم الأولي وأن لا يتركوها عرضة للمزايدات الدولية ولقمة سائغة لأعداء الأمة الصهاينة وأسيادهم الدوليين وأذيالهم في المنطقة.

وقال رضا عامري إن 'الثورة الإسلامية في إيران، ومنذ انتصارها، جعلت القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها السياسية'، موضحا أن ما دفعته حتي الآن من ثمن باهظ هو 'بسبب مواقفها الداعمة للمقاومة الفلسطينية'.

وأكد رضا عامري أن إيران تعتقد أن 'الحل العادل والدائم في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة وكامل التراب الفلسطيني وعودة اللاجئين وتشكيل دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، في إطار إجراء عملية استفتاءٍ عام يشارك فيه جميعُ مكوناتِ الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات من دون استثناء'.

وبحسب سفير إيران بالجزائر، فإنه 'لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالتمسك بخيار المقاومة والوقوف صفا واحدا أمام العدو الصهيوني بالوحدة الوطنية الفلسطينية التي هي الوسيلة الأمثل والأقوي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في حريته وكرامته وسيادته'، معتبرا أن 'أي خلاف بين مكونات وفصائل الشعب الفلسطيني المستفيد منه هو الكيان الصهيوني وأسياده وأذياله'.

هذا وأشاد رضا عامري بالشعب الفلسطيني و'بمقاومتِه الشجاعة وصبرِه وثباتِه وتحملِه المصاعبَ والشدائد'، موضحا أنه أثبت بأنه ليس معادلة سهلة أمام العدو الصهيوني والاستكبار العالمي'، مضيفا أن 'المقاومة الباسلة أثبتت هشاشة الكيان الغاصب'.

كما أشاد رضا عامري 'بموقف الجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا تجاه الشعب الفلسطيني وقضيتِه المستمدة من أصول ومبادئَ عادلة'.

وكانت سفارة الجمهورية الإسلامية بالجزائر قد أقامت، ليلة أمس الخميس، علي غرار السفارات الإيرانية في مختلف دول العالم، مأدبة إفطار احتفالا باليوم العالمي للقدس، حضرها عدد من المسؤولين الجزائريين في الدولة ومسؤولي الأحزاب السياسية والجمعيات وعدد من الأساتذة والمثقفين ورجال الإعلام، يتقدمهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلي الجزائري ووزير الشؤون الدينية السابق 'بوعبد الله غلام الله'، ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 'عبد القادر قسوم'.

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