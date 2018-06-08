'يوم القدس العالمي' محطة لتوحيد النضال في مواجهة المشروع الصهيوني

وفي أجواء 'يوم القدس العالمي'، أكد 'الخواجا' لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، أننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضي إلي توحيد الصف ، ونبذ الفرقة والتشرذم بغية تفويت الفرصة علي الأعداء والمتآمرين الذين يتربصون بالقضية المركزية للأمة.

ويتقاطع هذا الموقف مع المبادئ التي أرساها الإمام الراحل، انطلاقاً من أن السماح بتغلغل بذور الفتنة يساهم في إضعاف الأمة.

و قال القيادي الفلسطيني، :'إننا إذ نتطلع لأوسع مشاركة في فعاليات يوم القدس علي صعيد المعمورة ككل ، لنؤكد أن تزامن هذه الذكري مع الجمعة الجديدة من مسيرات العودة الكبري و كسر الحصار لهو رافعة ، و عامل دعم وإسناد للمنتفضين سلمياً منذ أشهر علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة'.

وأضاف، 'إن استمرار هذا الحراك النضالي المشروع ، وامتداده ليشمل مناطق في الداخل المغتصب عام 1948 من شأنه مضاعفة الصعوبات أمام الكيان الإسرائيلي، ومن خلفه الولايات المتحدة الساعية وراء تصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع مشبوه يسمي صفقة القرن، وذلك بمشاركة أدواتها في المنطقة العربية'.

وتابع القول، :' لقد عملت إسرائيل خلال السنوات الفائتة علي قتل الحياة في غزة عبر حصارها الظالم، وهي أرادت تهيئة الطريق لفرض مثل هذا المخطط العدائي لكنها فشلت، وما نشهده منذ أسابيع عند الحدود من إصرار جماهيري علي المطالبة بحق العودة يؤكد ذلك (...) ذات الأمر تكرر فيما يخص التحركات الأمريكية المنحازة ، والمتعلقة بمحاولة إسقاط هذا الحق، و أيضاً تسمية القدس عاصمة لدولة الإجرام، ونقل سفارة الولايات المتحدة إلي هناك مع تأييد حملات الاستيطان والتهجير القسري ، وبناء نظام المعازل'.

ونبّه 'الخواجا' إلي أن المسؤولية اليوم لا تقع علي الفلسطينيين وحدهم، وإنما علي الحاضنة العربية والإسلامية لجهة التحرك بكل جد من أجل إنقاذ المشروع الوطني التحرري بعيداً عن اللون ، والدين ، والعرق ، إذ أن فلسطين هي قضية أمة بأكملها ، وهذا يستدعي دفاعاً جمعياً عنها.

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