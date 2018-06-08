ظلم الصهاينة ظلم ضد البشرية بأسرها

وخلال كلمة ألقاها في ملتقي اُقيم في مرقد الإمام الخميني (رض) أضاف السيد حسن الخميني بأنّ الإحتجاج علي الظلم الصهيوني بالنسبة للايرانيين ليس ينبع من رؤية انسانية فحسب بل هو أمر وتوجيه صادر عن الإمام الخميني(رض) يَفرض علي الجميع الشعور بالمسؤولية حيال المشاركة في اليوم العالمي للقدس.

كما وصف السيد حسن الخميني خلال الملتقي، ظلم الصهاينة بحق الفلسطينيين بأنه ليس يُزعج المسلمين فحسب بل آلَمَ قلوب غير المسلمين في العالم حتي.

يُذكر بأنّ الامام الخميني الراحل(رض) كان قد سمّي آخر جمعة من شهر رمضان باليوم العالمي للقدس مطالباً الشعب بابداء تضامنه دعماً للشعب الفلسطيني عبر اطلاق مسيرات في هذا اليوم الذي اعتبره «يوم حياة الاسلام».

إنتهي** ع ج** 1718

