رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 'عبد القادر قسوم' لـ إرنا:

إيران هي النبض الحي للأمة الإسلامية

الجزائر / 8 حزيران / يونيو / إرنا-أثني رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر الدكتور'عبد القادر قسوم'علي الدور الذي تضطلع به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إبقاء القضية الفلسطينية لتكون القضية المركزية للأمة الإسلامية، واصفا إيران بأنها النبض الحي للأمة الإسلامية.

وقال عبد القادر قسوم، في تصريح لمراسل إرنا علي هامش احتفالية سفارة إيران بالجزائر باليوم العالمي للقدس، 'لم يخالجنا أبدا، في يوم من الأيام، شك في أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ولا تزال ونأمل أن تبقي دائما إن شاء الله الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية بمدها بكل أنواع العون والدعم المادي والمعنوي والسياسي'.
وأعرب عبد القادر قسوم عن أمله في 'أن يتواصل هذا الدعم والعون الإيراني للقضية الفلسطينية، وأن يكون دائما ديدن الجمهورية الإسلامية'، معتبرا أن إيران 'هي النبض الحي لهذه الأمة وهذا المجتمع'.
بالمقابل، انتقد عبد القادر قسوم التخاذل العربي والإسلامي في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل ونصرة فلسطين، مؤكدا أن 'الصهاينة والصهيونية وحلفاءها ما كانوا ليكونوا أقوياء لولا ضعف الجهة المقابلة التي يمثلها المسلمون'، معتبر اأن 'قوتهم من ضعفنا ووحدتهم من شتاتنا، وتبجحهم دليل علي انهزاميتنا وخذلاننا'.
ويري الدكتور عبد القادر قسوم أن التعويل الآن يجب أن يكون علي الشعوب والمقاومة لا علي الأنظمة، وقال أن 'المقياس الحقيقي الذي نقيس به الواقع اليوم هو مقياس الشعب، الشعوب في كل مكان والمقاومة في كل مكان'، معتبرا أن الشعوب والمقاومة هما 'النبض الذي مازال حيا في أمتنا والذي نعول عليه في أن يقلب المعادلة وتتحول من القابلية للهزيمة عند البعض إلي انتصار إن شاء الله عند الجميع'.
واكد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إيمان الأمة الإسلامية 'بحق الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته علي أرض فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة، وبهذا الغد، فأنه لا يضيع حق وراءه طالب'.
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إيران هي النبض الحي للأمة الإسلامية

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