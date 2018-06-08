بدء مسيرات يوم القدس العالمي في طهران والمدن الايرانية

ويخرج المسلمون في مختلف مناطق العالم كل سنة في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك في مسيرات يوم القدس العالمي تنديدا بجرائم وفظاعات الكيان الصهيوني وللاعلان عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

وكان مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل (رض) قد اعلن في عام 1979، الجمعة الاخيرة من شهر رمضان يوما عالميا للقدس دعما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم.

وتقام مسيرات يوم القدس العالمي اليوم اضافة الي العاصمة طهران في 900 مدينة ايرانية ايضا.

ويشارك هذا العام اكثر من 5300 مراسل وصحفي ومصور بمن فيهم 150 مراسلا لوسائل اعلام اجنبية لتغطية مسيرات اليوم العالمي للقدس في ايران.

وتجري مسيرات اليوم العالمي للقدس هذه السنة تحت شعار 'انتصار جبهة المقاومة، هزيمة الفتنة الامريكية – الصهيوني، وعزم الشعب الفلسطيني للعودة'.

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