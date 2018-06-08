رئيس الجمهورية الي الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

طهران/8 حزيران/يونيو/ارنا – غادر رئيس الجمهورية حسن روحاني طهران صباح اليوم الجمعة متجها الي الصين للمشاركة في مؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون وذلك بدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان في وداع الرئيس روحاني في طهران علي اكبر ولايتي مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية واسحاق جهانغيري النائب الاول لرئيس الجمهورية وعدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية.

وسيشارك الرئيس روحاني خلال هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة ايام في مؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون فضلا عن عقد لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء الدول المشاركة بمن فيهم الرئيس الصيني ورؤساء بعض المنظمات الدولية.
ويراس رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفدا رفيع المستوي يضم وزير الخارجية، ووزير النفط ووزير الاقتصاد والمساعد الاقتصادي لرئيس الجمهورية ورئيس البنك المركزي الايراني.
وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي السبت والاحد القادمين.
وكانت منظمة شنغهاي للتعاون تاسست عام 2001 بهدف مواجهة الارهاب والتطرف واقامة التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء. والجمهورية الاسلامية الايرانية هو عضو مراقب فيها.
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رئيس الجمهورية الي الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

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