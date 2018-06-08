يجب ان تتوحد كلمه المسلمين حتي تعود القدس الي الامه الاسلاميه

واضاف فواز في تصريح خاص لمراسل ارنا انه لابد للامه الاسلاميه ان تبذل كل ما في وسعها لكي تعود القدس الي احضان الامه الاسلاميه و هذا ما نراه في سوريا و في محور المقاومه و هذا ما أكد عليه سماحه قائد الثوره الاسلاميه و الرئيس بشار الاسد و شرفاء الامه الاسلاميه و علي راسهم السيد حسن نصرالله .

وبخصوص دور ايران و الامام الخميني الراحل (رض) في احياء القضيه الفلسطينيه و القدس و تعزيزها اوضح فواز : طبعا الامام الخميني العظيم قدس الله روحه هو الذي عين يوم القدس العالمي في التاريخ ليكون شاهدا علي مظلوميه القدس الشريف و لتتذكر الاجيال علي مر التاريخ و العصور هذه المظلوميه و ان القدس هي مهد الحضارات الاسلاميه و المسيحيه و العربيه و بالتالي اطلق يوم القدس العالمي و حددها في الجمعه الاخيره من شهر رمضان لكي يعلم التاريخ علي مر الاجيال ان القدس لابد ان تعود لاحضان الامه الاسلاميه . كما واعدنا ايه الله السيد علي الخامنئي قائد الثوره الاسلاميه ان العوده الي القدس ستكون قريبه و اننا سوف نصلي في المسجد الاقصي ان شاء الله قريبا.

وبشان الدور السلبي للارهاب و الارهابيين علي القضيه الفلسطينيه صرح النائب بالبرلمان السوري إنهم خلقوا هذا الارهاب و يظنون بانهم مسلمون مع ان الاسلام منهم براء . انهم فعلا ارادوا تمييع القضيه الفلسطينيه بدعم هذه المجاميع الارهابيه التي تدعي بان ثورتها هي لاعلاء سنه الاسلام ولكن ما نراه علي ارض الواقع هو تشويه حقيقي لصوره الاسلام المتمثل بالاسلام المحمدي الاصيل. فكل ما يقومون به علي الارض هو بعكس ما أمر به الله و ما سنه رسول الله (ص) و قد شوهوا وجه الاسلام عند المسلمين اولا و الغرب المعتدل ثانيا.

وعن دور سوريا و ايران المشترك لتعزيز القضيه الفلسطينيه قال فواز انه كما اشرت فيما سبق الي هذا الموضوع هي العمود الفقري للمقاومه الاسلاميه التي تبنت تحرير القدس و طبعا بمساعده سائر اخوتنا في محور المقاومه و حزب الله . ان دعم ايران و سوريا لحركات المقاومه مثل حزب الله و حماس و الجهاد الاسلامي و قد اتخذا توجها واحدا لتحرير القدس الشريف باذن الله قريبا . ان لايران و سوريا دورا اساسيا بهذا الخصوص و لايمكن ان نفكر بتحرير فلسطين بدون سوريا و ايران .

وبخصوص الموامرات و المخططات التي تحاك من قبل الصهاينه و اميركا ضد محور المقاومه بشكل عام و سوريا بشكل خاص اجاب فواز انهم حاولوا ضرب العمود الفقري في موامرتهم منذ عام 2011 الي يومنا هذا والذي يتمثل بسوريا العمود الفقري للمقاومه الاسلاميه و الجسر الواصل بين ايران و حزب الله و لكن حتي الان وبفضل جهود و بمسانده الاصدقاء الروس استطعنا كسر عظم هذا التحالف الذي يريد فعلا اسقاط القضيه الفلسطينيه و القدس الشريف .

وحول تواجد القوات الاجنبيه من امريكيه و فرنسيه و تركيه و ما تبقي من الارهابيين في شمال سوريا أكد فواز انه كما صرح الرئيس بشار الاسد بان كل دوله و كل قوه دخلت الي سوريا بدون تنسيق و بدون رضا الجمهوريه العربيه السوريه سنتعامل معها كقوه معتديه و لم نبق اي ارهابي علي ارض سوريا و ايضا أي معتدي مهما كان من اميركي و فرنسي و تركي مهما كلف الثمن .

وقال محمد فواز عن مستقبل الجبهه الجنوبيه في درعا ان الجنوب السوري كما هو الشمال وكما هو الشرق سيعود الي الارض السوريه لامحاله.

انتهي ** 1487 ** 1718

