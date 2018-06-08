'يوم القدس العالمي' محطة فارقة علي طريق نُصرة فلسطين

وخلال حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، أكد 'حبيب' أن هذا اليوم الخالد الذي أسس له الإمام الخميني (قده) غداة نجاح الثورة الاسلاميه المباركة في إيران هو مناسبة مهمة كذلك لجهة تعزيز الجهود ، وتكثيفها من أجل توحيد الأمة ، ونبذ الفرقة ، والتصدي للمتربصين بها ، وبمقدراتها.

وأضاف قائلاً، :'إن هذه المناسبة العظيمة لهي مدعاة لكي نعلي من صوت التقارب ، والألفة والمحبة بين كافة مكونات الأمة ، وإسقاط اللغة الطائفية والمذهبية التي يُغذّيها أعداؤنا للنيل منا'.

وتابع القيادي في 'الجهاد الإسلامي'، :'علينا جميعاً أن نساهم في تجسيد مضامين يوم القدس العالمي، و هنا لا بد من التذكير بضرورة توحيد القلوب باتجاه تحرير المسجد الأقصي المبارك من دنس الصهاينة الغاصبين الذين يعيثون فيه فساداً و تخريباً'.

وعن دلالة الربط بين 'مسيرات العودة الكبري'، وبين إحياء 'يوم القدس'، أشار 'حبيب' إلي أن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك هذا العام ستبعث برسالة مزدوجة مفادها، أن الشعب الفلسطيني ومعه الصادقون من أبناء الأمة أكثر تمسكاً بطريق المقاومة حتي التحرير و العودة، و بأن سياسة الأمر الواقع التي تعمد 'تل أبيب' و واشنطن الي فرضها لن تغير هوية ، و تاريخ المدينة المقدسة.

ودعا إلي أوسع مشاركة في فعاليات 'مليونية الجمعة' ، لافتاً إلي أن ذلك سيكون بمثابة رد قوي علي دعاة التطبيع والتسوية مع الكيان الغاصب.

ومضي يقول، :' إن شعبنا المقاوم لن يقبل بتمرير ما تسمي صفقة القرن، وهو أكثر إصراراً علي النضال و الكفاح ، ولن يتخلي عن حقه الثابت في أرضه من البحر إلي النهر'.

وحيّا القيادي في 'الجهاد' الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي وقوفها الدائم تجاه القضية الفلسطينية، من دون أن ترضخ لكل الضغوط و المؤامرات التي هدفت وما تزال إلي إبعادها عن قضية الأمة المركزية.

وأوضح 'حبيب' خلال حديثه أن هذا البلد الشامخ يقدم النموذج الذي ينبغي أن تحذو حذوه كل البلدان العربية والإسلامية ، مذكراً هذه البلدان بأن فلسطين آية من القرآن الكريم ، لا يمكن التفريط بها أو التنازل عن أي جزء منها.

وخلص للقول، :'لا أحد من الذين يتسابقون اليوم لكسب رضا أمريكا و إسرائيل يملك حق التصرف في فلسطين أو حتي تقرير مصير شعبها عبر التساوق مع مشاريع تصفوية تطرحها الولايات المتحدة أو غيرها'.

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