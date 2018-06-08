مسيرات يوم القدس العالمي تنطلق اليوم في طهران والمدن الايرانية الاخري

وتقام مسيرات يوم القدس العالمي هذه السنة تحت شعار 'اليوم العالمي للقدس، رمز وحدة وجهاد الامة الاسلامية، ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم والزوال الحتمي للكيان الصهيوني'.

ويلقي علي لاريجاني رئيس مجلس الشوري الاسلامي كلمة في المراسم.

ويغطي اكثر من اربعة الاف مراسل ومصور من ايران وموفدو وسائل الاعلام الاجنبية الاخبار والتقارير المتعلقة بهذه المسيرات.

وتسير الحشود المشاركة في المسيرات في طهران في عشرة مسارات من مختلف مناطق العاصمة متجهة نحو ساحة الثورة بوسط العاصمة حيث تقام صلاة الجمعة في جامعة طهران.

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