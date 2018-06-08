غینیا: خروج امیركا من الاتفاق النووی غیر مبرر اطلاقا

وخلال استقباله السفیر الایرانی فی كوناكری وحید كیانی یوم امس الخمیس قال تورة، ان بلاده كالاتحاد الافریقی یدعم الاتفاق النووی والجهود الرامیة للحفاظ علیه وان اجراء الحكومة الامیركیة فی نقض هذا الاتفاق الدولی امر غیر قانونی.

وفی جانب اخر من تصریحه وصف العلاقات بین البلدین غینیا والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بانها طیبة جدا، مؤكدا ضرورة تطویرها.

بدوره سلم السفیر الایرانی خلال اللقاء رسالة وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف لنظیره الغینی وهنأه لانتخابه مجددا فی الوزارة الجدیدة ببلاده، وتباحث معه حول سبل تطویر العلاقات بین البلدین.

ونوه كیانی الي مسالة نقل السفارة الامیركیة الي القدس وانتهاك قرارات مجلس الامن الدولی وتاثیر هذا الاجراء فی خلق التوتر فی العالم خاصة فی العالم الاسلامی وكذلك استشهاد اكثر من 120 فلسطینیا علي ید قوات الكیان الصهیونی فی الحدود مع غزة وقال، ان هذه الاحداث هی نتیجة لاجراءات الحكومة الامیركیة الحمقاء والمتغطرسة.

ودعا السفیر الایرانی الي رفع مستوي التعاون بین الدول الاسلامیة فیما یتعلق بالقضیة الاولي للعالم الاسلامی ای قضیة فلسطین.

انتهي ** 2342

