وزیر خارجیة رومانیا: ندعم مواقف اوروبا ضد الحظر علي ایران

وخلال استقباله السفیر الایرانی فی بوخارست حمید معیر، امس الخمیس، شكر وزیر الخارجیة الرومانی نظیره الایرانی محمد جواد ظریف للرسالة التی وجهها له وقال، ان رومانیا بصفتها عضوا فی الاتحاد الاوروبی ستكون مشاركتها ایجابیة مع اوروبا فی موضوع الحفاظ علي الاتفاق النووی.

وفیما یتعلق بالعلاقات الثنائیة بین البلدین قال، ان رؤیة رومانیا ایجابیة لدیمومة العلاقات مع ایران.

من جانبه سلم السفیر الایرانی رسالة الوزیر ظریف الي نظیره الرومانی وبحث معه بشان العلاقات الثنائیة واهم القضایا الدولیة ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تطویر التعاون الثنائی فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة والعلمیة والتقنیة.

وبغیة الرقی بمستوي التبادل التجاری تشاور وزیر الخارجیة الرومانی والسفیر الایرانی بشان الاجتماع القادم للجنة التعاون المشتركة بین البلدین ومتابعة التفاهمات ذات الصلة فی مختلف مجالات العلاقات الثنائیة.

انتهي ** 2342

