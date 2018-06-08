خلال استقباله السفير الايراني..

وزير خارجية البوسنة: الاتفاق النووي بعث الارتياح لدي المجتمع العالمي

بلغراد / 8 حزيران / يونيو /ارنا-
صرح وزير خارجية البوسنة والهرسك ايغور سرناداك بان التوصل الي الاتفاق النووي كان قد بعث موجة من الارتياح والسرور لدي المجتمع العالمي.

وخلال تسلمه من السفير الايراني في سراييفو محمود حيدري رسالة من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اشار الوزير سرناداك الي ان اتخاذ اي قرار في السياسة الخارجية للبوسنة والهرسك بحاجة الي اجماع المؤسسات الداخلية المعنية وقال، اننا نقف حد الامكان الي جانب الاتحاد الاوروبي في دعم الاتفاق النووي وان البوسنة والهرسك انضمت الي البيان الصادر عن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فديريكا موغريني يوم 9 ايار /مايو.
واشار وزير خارجية البوسنة والهرسك الي زيارته التي قام بها الي طهران بعد الاتفاق النووي واضاف، ان الاتفاق النووي فتح افاقا جديدة امام العلاقات بين البلدين.
من جانبه نقل السفير الايراني تحيات الوزير ظريف الي نظيره البوسني وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كدولة ملتزمة بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي تتوقع من دول العالم المستقلة دعم الاستمرار الكامل للاتفاق وضمان جميع حقوق ايران القانونية فيه.
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وزير خارجية البوسنة: الاتفاق النووي بعث الارتياح لدي المجتمع العالمي

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