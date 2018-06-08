طائرة ايرانية تهبط بسلام في مطار اهواز بعد احتراق احد محركيها

وقال رضائي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' فجر الجمعة ان هذه الطائرة التي كانت تقل 161 راكبا وبعد اقلاعها في الساعة الحادية عشرة و 20 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة و 50 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش) من مطار اهواز في رحلة لها الي مشهد، اندلعت النيران في احد محركيها ما حدا بطيارها لطلب الهبوط فورا.

واضاف، انه وفي ضوء التدابير المتخذة فقد هبطت الطائرة بسلام بعد 15 دقيقة من اقلاعها وخرج الركاب منها بسلام ايضا.

واوضح بان الخبراء والفنيين يعكفون الان علي دراسة السبب في الحادث والعمل علي معالجته.

انتهي ** 2342

