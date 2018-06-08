السفير الايراني في لندن: اميركا واهمة حول استعداد الدول الاخري لاطاعة اوامرها

لندن / 8 حزيران / يونيو /ارنا-
انتقد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد، تهديدات اميركا للدول الاخري للامتناع عن التعاون مع ايران، معتبرا ان اميركا واهمة حول استعداد الدول الاخري لاطاعة اوامرها.

وفي تصريح ادلي به لقناة 'سي ان ان' التلفزيونية حول الادعاء بان التعاون مع ايران يعني دعم قائد فيلق 'القدس'، قال السفير بعيدي نجاد، ان هذه التصريحات دالة علي عدم الاهتمام بالحقائق الدولية، واعتقد بان المسؤولين الاميركيين واهمون حول دور بلادهم علي الساحة الدولية، فمن الصحيح ان اميركا دولة قوية الا ان هنالك الان قوي دولية واقليمية كبيرة اخري ايضا.
واضاف، ان وزير الخارجية الاميركية واهم حول استعداد الدول الاخري لاطاعة اوامر واشنطن والحقيقة هي ان الدول تريد علاقات دولية علي اساس الحقوق والقوانين الدولية وان ما تقوله اميركا يتعارض تماما مع القوانين الدولية.
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السفير الايراني في لندن: اميركا واهمة حول استعداد الدول الاخري لاطاعة اوامرها

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