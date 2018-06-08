السفير الايراني ببغداد: استقرار العراق السياسي مهم لايران

وفي ختام مادبة افطار رمضانية اقامها الرئيس العراقي، مساء الخميس، اكد السفير مسجدي خلال لقائه معه بان الاستقرار السياسي في العراق يحظي بالاهمية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

يتبع ** 2342

