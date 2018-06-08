السفير الايراني ببغداد: استقرار العراق السياسي مهم لايران

بغداد / 8 حزيران / يونيو /ارنا-
اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي خلال لقائين منفصلين مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس تحالف الديمقراطية والعدالة برهم صالح بان الاستقرار السياسي مهم للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي ختام مادبة افطار رمضانية اقامها الرئيس العراقي، مساء الخميس، اكد السفير مسجدي خلال لقائه معه بان الاستقرار السياسي في العراق يحظي بالاهمية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.
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السفير الايراني

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السفير الايراني ببغداد: استقرار العراق السياسي مهم لايران

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