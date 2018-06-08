العثورعلي شبكة أنفاق من مخلفات الإرهابيين في حمص

وأفاد مراسل سانا الحربي بأن الجهات المختصة وخلال متابعتها تمشيط ريف حمص الشمالي عثرت علي شبكة من الخنادق والأنفاق الطويلة والمعقدة والمتفرعة حفرها الإرهابيون تحت المدارس ومنازل المواطنين ومزارعهم في بلدة تيرمعلة.

وبين المراسل أن الجهات المختصة عثرت أيضا علي كمية من الأسلحة ومقرات وأجهزة اتصال وبث فضائي كانت التنظيمات الارهابية تستخدمها في التواصل فيما بينها ومع الدول الداعمة لها.

وأشار مراسل سانا إلي أن الجهات المختصة تعمل علي تأمين جميع مدن وبلدات وقري الريف الشمالي عبر إزالة العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون تمهيدا لعودة المدنيين إلي ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية بشكل آمن.

وفي تصريح لمراسل سانا لفت أحد القادة الميدانيين إلي أنه بعد تحرير بلدة تيرمعلة وإعلانها خالية من الإرهاب والإرهابيين تم تمشيط النقاط الأمامية التي كانت تتحصن فيها المجموعات الإرهابية واكتشاف شبكة أنفاق ضخمة يصل عمقها إلي 15 مترا وفيها عدة طلاقيات بغية الاعتداء علي نقاط الجيش العربي السوري في المنطقة مشيرا إلي أن سيتم التعامل مع هذه الشبكة من الأنفاق وتدميرها وإغلاقها.

وبين القائد الميداني أن وحدات الجيش شكلت خط دفاع قويا أثناء انتشار المجموعات الإرهابية في بلدة تير معلة وأفشلت جميع محاولاتها في التسلل والاعتداء علي النقاط العسكرية جنوب البلدة.

وأعلن ريف حمص الشمالي خاليا من الإرهاب في الـ 16 من الشهر الماضي بعد تسليم الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية أسلحتهم وذخيرتهم وإخراجهم إلي شمال سورية.

انتهي ** 1487 ** 2342

