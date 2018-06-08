الأمن السوري يحبط عملية تهريب كميات كبيرة من الاسلحة لإدلب

دمشق/8 حزيران/يونيو/ارنا - ضبطت الجهات المختصة في ريف حمص الشمالي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت مجهزة للتهريب إلي التنظيمات الإرهابية في مدينة إدلب وريفها.

وأفاد ضابط من الجهات المختصة في تصريح لمراسل سانا الحربي بأنه من خلال معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية من مصادر أهلية بريف حمص الشمالي وبعد متابعة دقيقة تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت مجهزة لتهريبها إلي الارهابيين في ريف إدلب.
وبين الضابط أنه من بين الاسلحة المضبوطة بنادق آلية ورشاشات “بي كي سي” و”بي كي تي” وأخري من عيار 12 و7 و5ر14 مم وقواذف “أر بي جي” مع كمية من قذائفها وصاروخ فاغوت وقاذف ري جي 27 وصاروخ كوبرا وقواذف هاون 120 و180مم وقواذف بي 9 مع عدد من قذائفها وقذائف دبابة وأنيغرا وقنابل يدوية وقناصات محلية الصنع وذخائر متنوعة.
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الأمن السوري يحبط عملية تهريب كميات كبيرة من الاسلحة لإدلب

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