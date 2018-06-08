ولايتي : الشعب الفلسطيني أصبح مرشداً للأمة الإسلامية .. وهو قادر علي إسقاط 'صفقة القرن' الغادرة

وخلال 'المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية' الذي احتضنته مدينة غزة بحضور حشد من ذوي شهداء 'مسيرات العودة الكبري'، و لفيف من قادة و رموز المقاومة، قال 'ولايتي' في كلمته عبر الفيديو كنفرانس، :' إن القدس أكبر من أن تسقط ، والشعب الفلسطيني أكبر من أن يُهمل'.

وأضاف، 'الشعب الفلسطيني أصبح اليوم رائداً، و مرشداً للأمة الإسلامية ، ومصدر إلهام بصبره وصموده و نضاله'.

وتابع القول،: 'القدس رمز فلسطين، و هي رمز جميع المقدسات الإسلامية وتحريرها يشكل هدفاً سامياً للأمة'.

وتعليقاً علي المشاريع التصفوية التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية علي فرضها بتواطؤ من المتنفذين داخل المنظومة الرسمية العربية ، شدد 'ولايتي' علي أن هذه المشاريع و في المقدمة منها ما تعرف بـ'صفقة القرن' لا يمكن تمريرها علي الشعب الفلسطيني الذي يدرك جيداً أنها عبارة عن تحركات غادرة.

وذكّر في معرض حديثه بأن الويلات التي يقاسيها الفلسطينيون اليوم سببها الأساسي هو بريطانيا التي منحت الصهاينة وطناً قومياً فوق أرض عربية ، ومن ثم القوي الغربية التي تسير في ركبها ، و تنخرط في المساعي الاستعمارية.

وخلص للقول، :'إن النكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 1948 كانت مصيبة بكل ما تحمل الكلمة من معني ، وآثارها ما تزال مستمرة حتي يومنا هذا ، لكن الشعب الأبي علي هذه الأرض المباركة ظل محافظاً علي هويته ، وهو نجح في إفشال المشاريع العدائية'.



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