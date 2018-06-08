الفصائل توجه التحية للجمهورية الاسلامية في يوم القدس العالمي

وقال اسماعيل هنية خلال كلمته ان الاحتفال بيوم القدس العالمي يأتي برعاية الجمهورية الاسلامية التي وقفت دوما الي جانب الشعب الفلسطيني.

وأكد هنية علي التمسك بالثواب وهي المقاومة وحق العودة وتحرير القدس موجها شكره لرئيس مجلس الشوري الاسلامية علي لاريجاني علي رعاية الاحتفال.

وقال هنية ان الاحتفال بيوم القدس العالمي ياتي في ظل هجمة صهيو امريكية غير مسوقة لكننا نوكد ان القدس لا يغيرها ترامب او نتنياهو.

وشدد في معرض حديثه علي أن مشروع المقاومة سيبقي صامداً في وجه المشاريع التصفوية الداهمة ، و ستكون له الغلبة بفضل صمود الحاضنة الشعبية ، و بفضل صلابة إرادة القوي المنضوية تحت لواء الممانعة التي أفشلت سابقاً مخططات تآمرية.

كما شدد علي أن المشروع التآمري لحاكم البيت الأبيض 'دونالد ترامب' و المعروف إعلامياً باسم 'صفقة القرن' لن يري النور، فهو سيموت حتي وإن جري الإعلان عنه.

وأضاف، 'مسيرات العودة الكبري ماضية في طريقها ، وهي لن تتوقف إلي بتحقيق التحرير و دحر الاحتلال عن أرض فلسطين المباركة'.

وقدم هنية منحة مالية مقدمة من الجمهورية الاسلامية لذوي الشهداء الذين سقطوا في مسيرات العودة.

من جهته قال خالد البطش القيادي في الجهاد، إن اليوم هو يوم القدس العالمي ويصادف الذكري الـ 51 لسقوط مدينة القدس واحتلالها بشكل كامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يوكد فيه الشعب الفلسطيني ان 51 عاما من احتلال القدس بشكل كامل، و70 عاماً من النكبة لم تقتل روح المقاومة التي ستبقي مشرعة حتي استعادة القدس ورفع العلم الفلسطيني علي مآذن وكنائس القدس.

وأوضح ستنطلق مسيرة مليونية في ذكري يوم القدس العالمي، لنعلن بأن القدس لا ولن تكون إلا للفلسطينيين، وأنها لا تقبل القسمة بين شعبين، وأننا مستمرون في مسيراتنا السلمية، حتي نوصل رسالة واضحة أن الملايين من أبناء شعبنا حاضرون في الميدان للدفاع عن القدس.

واضاف :' فلقد أحسن فعلاً الإمام الخميني عندما أعلن يوم القدس العالمي، لافتاً إلي أن رسالة الإمام الخميني في وصيته بهذا اليوم، لشعبه وأنصاره في العالم، أن فلسطين للمسلمين والعدو المركزي للامة هي 'إسرائيل'، لذا نحن ماضون مستمرون لن نتردد ونتراجع، وهذا خيارنا ومشوارنا حتي النصر والتمكين، ولا يمكن أن نكون جنودا للطوائفية والمذهبية مهما كلف الأمر من ثمن.

يتبع ....

انتهي**378 ** 2342

