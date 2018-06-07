ممثل ايران بالوكالة الذرية:

البرنامج النووي للكيان الصهيوني يشكل تهديدا للسلام العالمي

طهران / 7 حزيران / يونيو /ارنا-
اعتبر سفير وممثل ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، الانشطة النووية للكيان الصهيوني بانها مبعث القلق الاساس لشعوب المنطقة والمجتمع الدولي، داعيا الي الاهتمام الدقيق والمتابعة الجدية لهذه القضية.

وخلال كلمته اليوم الخميس وهو اليوم الاخير للاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقد نجفي بشدة ازدواجية تعاطي الغرب في هذا المجال، داعيا الي فرض حظر كامل علي اي تعاون ونقل للاجهزة والمعدات النووية لهذا الكيان، محذرا من التاثيرات السلبية للبرنامج النووي اللامشروع لهذا الكيان علي امن المنطقة ومكانة معاهدة حظر الانتشار النووي .
وتابع قائلا، ان وصول العلماء النوويين للكيان الصهيوني بحرية الي المنشات النووية لبعض الدول التي تمتلك السلاح النووي حيث بامكانهم جمع الاف الوثائق حول الاسلحة النووية يجري في الوقت الذي يتعرض العلماء النوويون للدول الاعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي الي الاغتيال في الشرق الاوسط علي يد ماجورين من قبل الكيان الصهيوني.
واشار الي الطلبات المتكررة من المجتمع الدولي وقرارات الوكالة الذرية ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لانضمام الكيان الصهيوني فورا الي معاهدة 'ان بي تي' واخضاع جميع منشاته النووية للرقابة الكاملة لاجراءات الامان للوكالة واضاف، للاسف ان الكيان الصهيوني قد مضي ببرنامجه النووي العسكري الي الامام علي مدي الاعوام الماضية بتجاهله المطالب المشروعة للمجتمع الدولي والدعم الاعمي له من قبل بعض الدول والانتهاك الصارخ للقوانين والقرارات الدولية.
وقال، انه لغاية انضمام الكيان الصهيوني لمعاهدة عدم الانتشار النووي بلا قيد او شرط واخضاع جميع منشاته النووية السرية للرقابة بواسطة اجراءات الامان الشاملة للوكالة الذرية، فان مسالة القدرات النووية لهذا الكيان يجب ان تبقي في جدول اعمال الوكالة كتهديد حقيقي للسلام والامن الاقليمي والدولي.
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البرنامج النووي للكيان الصهيوني يشكل تهديدا للسلام العالمي

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