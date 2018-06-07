الشيخ قبلان: علي العرب أن يجددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في يوم القدس

بيروت/7 حزيران/يونيو/ارنا- أدلي رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلي في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان بتصريح في يوم القدس، توجه فيه 'بتحية الاكبار والتقدير الي باعث الصحوة في الامة الاسلامية لإنقاذ القدس، الذي اجتهد وعمل وضحي نصرة لقضية فلسطين وتحريرها من رجس الاحتلال الصهيوني.'

و اضاف قبلان: 'نحن نتذكر الامام الخميني والامام موسي الصدر والرئيس ياسر عرفات وكل المجاهدين والمناضلين في سبيل انقاذ القدس، ونؤكد أن اسرائيل لا تزال البذرة الشيطانية التي يحرم التعامل معها، وهي الشر المطلق الذي لا يفقه الا لغة القتل والعدوان، ولا سبيل لتحرير فلسطين وانقاذ مقدساتها وشعبها الا بالمقاومة التي نراها ممرا الزاميا للتحرير'.
وطالب 'العرب والمسلمين وكل أصحاب الضمائر الحية بأن يجددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في يوم القدس العالمي الذي أراده الامام الخميني صحوة إيمانية ننتصر فيها للحق العربي والاسلامي والمسيحي في مواجهة الشر الصهيوني، فندعم تضحيات الشعب الفلسطيني التي نشاهدها فعل جهاد ونضال يومي يبعث علي التفاؤل بأن القضية الفلسطينية ستبقي حية في وجدان الامة، فهذا الشعب المقاوم باللحم العاري لأعتي سلاح اميركي وصهيوني سينتصر باذن الله لانه مع الحق، والله ينصر الحق واهله، وحقنا في فلسطين لن يضيع ما دام شعب فلسطين يستميت في المطالبة به، من هنا فاننا نطالب كل الشعوب بالتحرك الفاعل والتضامن مع شعب فلسطين من خلال التظاهرات وحركات الاحتجاج وجمع التبرعات واطلاق اوسع حملة تنديد بالكيان الصهيوني الارهابي وكشف الغطرسة الصهيونية المتمادية في استمرار سياسة الاستيطان وتدنيس الاقصي وقتل المدنيين وتشريدهم من ارضهم'.

وأشار قبلان إلي أن 'هناك تطورا جديدا وخطيرا في فلسطين يتمثل بإصرار إسرائيل علي سحق الشعب الفلسطيني وتدمير المقدسات في فلسطين، لذلك نطالب العالم العربي وكل المسلمين والمسيحيين في العالم بأن يضعوا نصب أعينهم نصرة فلسطين التي أصبحت منكوبة وشعبها يعاني القهر ويتصدي للارهاب والاجرام بروح جهادية عالية'.

ودعا علماء الدين المسلمين والمسيحيين الي 'القيام بواجباتهم الدينية والإنسانية والأخلاقية في إنقاذ فلسطين ونصرة شعبها من خلال خطب الجمعة وعظات الاحد، فتكون فلسطين محور خطبهم ومحاضراتهم واحاديثهم، وتكون مواجهة إسرائيل عنوانا لكل حراك وتحرك شعبي ورسمي، وعلي أصحاب الديانات السماوية كشف الخطر الصهيوني الهادف إلي تشويه القيم والتعاليم السماوية وضرب المقدسات والرموز الدينية، وخصوصا المسجد الاقصي وكنيسة القيامة، فيقف أصحاب الديانات متضامنين للحفاظ علي معتقداتهم وثوابتهم ومقدساتهم في فلسطين'.

وحيا قبلان 'بطولات صناع انتفاضة فلسطين وتضحياتهم، ولاسيما الشهداء العظام الذين يحتم الوفاء لهم أن يوحد الفلسطينيون صفوفهم والانخراط في مسيرات العودة الي فلسطين وإنقاذ مقدساتها والتلاحم في خندق مواجهة الاحتلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بعد عودة اللاجئين إلي ديارهم في فلسطين'.
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الشيخ قبلان: علي العرب أن يجددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في يوم القدس

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