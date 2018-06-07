مسيرات “مليونية القدس” غداً والاحتلال يعلن حالة التأهب القصوي

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة إلي أوسع مشاركة شعبية في” مليونية القدس” يوم غدٍ الجمع ، وذلك ضمن فعاليات يوم القدس العالمي.



الهيئة الوطنية أكدت استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتي تحقيق أهدافها، ومواصلة تحشيد كافة الطاقات الوطنية، والشعبية لضمان أكبر مشاركة شعبية واسعة، في مليونية القدس يوم الجمعة.



وشددت الهيئة علي أن القدس ستبقي عاصمة لدولة فلسطين وللشعب الفلسطيني، وعاصمة قلوب وأفئدة كل الأحرار في العالم، ورمزا للسلام والمحبة والإخاء.



حالة تأهب قصوي استعدادًا لأحداث غدٍ الجمعة



ومن جهة أخري قالت صحيفة معاريف انه وفي مواجهة استمرار “الطائرات الورقية” والضرر المتراكم جرت في الفترة الأخيرة مناقشات حول هذا الموضوع في ما تسمي بالمؤسسة الأمنية “الإسرائيلية”، وكذلك أمام المستوي السياسي.



وقال اعلام العدو ان هناك في الجيش “الإسرائيلي” حالة تأهب قصوي لمواجهة أحداث الغد مع التوقعات بأن تكون هذه الأحداث كبيرة .



المصدر: قناة المنار + فلسطين اليوم

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