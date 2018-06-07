وزير الداخلية الايراني يؤكد علي التصدي الحازم للاعمال الارهابية

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لوزارة الداخلية أعرب وزير الداخلية عن أسفه العميق لإستشهاد عنصرين من قوات الشرطة الحدودية علي يد أشرار وارهابيين.

وأكّد رحماني فضلي علي أنّ هذا الحادث المؤلم نبّه الجميع الي ضرورة رصد المؤامرات والفتن الرامية الي بث الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الايراني وقال: إنّ هذا الحادث بيّن لنا أنّ استتباب الأمن والهدوء ومواصلة التنمية في المناطق الواقعة غرب البلاد يُعتبر هاجساً ومبعث قلق لدي مرتزقة نظام الهيمنة العالمي وعملائهم.

يُذكر بأنّ مجموعة مسلحين أرادوا اجتياز الحدود ودخول البلاد عند الساعة الـ 23 من مساء يوم الثلاثاء الخامس من حزيران/يونيو (السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش) فتصدّت لها قوات سرية «بيوران» التابعة للفوج الحدودي في مدينة سردشت غرب ايران وأدي إطلاق النار بين الجانبين الي استشهاد اثنين من قوات الشرطة الحدودية.

إنتهي** ع ج** 2342

