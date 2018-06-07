رئيس رابطة الطائفة الآشورية في مدينة اروميه:

المسيحيون سيشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي

اروميه/7حزيران/يونيو/إرنا – قال رئيس رابطة الطائفة الآشورية في مدينة اورميه استانلي سيمونز اليوم الخميس: إنّ المسيحيين سيشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي مع المسلمين جنباً الي جنب وسيعلنون كراهيتهم للكيان الصهيوني واستنكارهم للمجازر التي يرتكبها.

وخلال تصريح خاص أدلي به لمراسل وكالة 'إرنا' أضاف سيمونز بأنّ المشاركة في هذه التظاهرة، مسؤولية الجميع، واصفاً الكيان الصهيوني بأنه كيان لم يدخر جهداً في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني سواء المسلم منهم أو المسيحي.
وإعتبر سيمونز اليوم العالمي للقدس مظهراً لمقارعة الظلم والصمود أمام الظالمين وقال: إنّ مسؤوليتنا كايرانيين سواء كنا مسيحيين أو مسلمين، هي المشاركة في هذه المسيرات والإعلان عن إحتجاجنا حيال جرائم الكيان الصهيوني المتزايدة.
يذكر أنّ الامام الخميني الراحل (رض) كان قد سمّي آخر جمعة من شهر رمضان باليوم العالمي للقدس داعياً الشعب الي عرض تضامنه دعماً للشعب الفلسطيني عبر اطلاق مسيرات في هذا اليوم واصفاً هذا اليوم بأنه يوم حياة الاسلام.
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اليوم العالمي للقدس

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المسيحيون سيشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي

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