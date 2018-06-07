مسؤول برلماني: يوم القدس العالمي مبعث أمل للاُمة الاسلامية

وفي تصريح خاص أدلي به لمراسل وكالة 'إرنا' حول أهمية يوم القدس أضاف بروجردي بأنّ مسيرات اليوم العالمي للقدس هذا العام ستمتاز عن سابقاتها نظرا لما شهدته المنطقة من مستجدات منها نقل ترامب السفارة الامريكية الي القدس والذي جاء خلافاً للمقررات والمعايير الدولية وسارَ عكس تيار العالم الاسلامي.

وأفاد بروجردي بأنّ هذه الخطوة أثارت غضب الشعب الفلسطيني وأثارت حنق واستياء الامة الاسلامية معرباً عن اعتقاده بأنّ المسيرات هذا العام ستكون مسيرات عاصفة تفوق سابقاتها قوةً وانطلاقاً.

كما أشار رئيس لجنة الأمن القومي النيابية الايرانية الي الممارسات الوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المحتج علي نقل السفارة الامريكية الي القدس والتي أدّت الي إصابة الآلاف واستشهاد العشرات من أهالي غزة.

يذكر أنّ الامام الخميني الراحل (رض) كان قد سمّي آخر جمعة من شهر رمضان باليوم العالمي للقدس داعياً الشعب الي عرض تضامنه دعماً للشعب الفلسطيني عبر اطلاق مسيرات في هذا اليوم واصفاً هذا اليوم بأنه يوم حياة الاسلام.

انتهي** ع ج** 2342

