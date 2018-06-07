رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية:

المشاركة في مسيرات يوم القدس ستحبط الفتنة الامريكية الصهيونية

طهران/7حزيران/يونيو/إرنا – أصدر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بيانا بمناسبة ذكري رحيل الامام الخميني واليوم العالمي للقدس ويوم القدس العالمي، مؤكدا بان المشاركة في مسيرات يوم القدس ستحبط الفتنة الاميركية الصهيونية.

وأكّد اللواء باقري في البيان أنّ مسيرات اليوم العالمي للقدس لهذا العام تختلف عن مثيلاتها في السنوات الماضية نظراً الي التطورات والمستجدات التي شهدتها المنطقة ومنها النقل المخزي للسفارة الامريكية الي القدس والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني والمجزرة التي إرتكبها الكيان الصهيوني خلال انطلاق مسيرات يوم العودة في قطاع غزة وقتله الفلسطينيين خاصة الاطفال.
ورأي اللواء باقري بأنّ المشاركة الثورية والعاصفة والشاملة لشتي شرائح المجتمع الايراني في هذه المسيرات تزامناً مع مسيرات مماثلة لها تنطلق في بقاع اُخري من العالم من شأنها أن تقرّب موعد انتصار الفلسطينيين المظلومين المقاومين والقضاء علي اسرائيل الغاصبة والمحتلة.
يذكر أنّ الامام الخميني الراحل (رض) كان قد سمّي آخر جمعة من شهر رمضان بيوم القدس العالمي، داعياً الشعب الي عرض تضامنه دعماً للشعب الفلسطيني عبر اطلاق مسيرات في هذا اليوم، واصفاً هذا اليوم بأنه يوم حياة الاسلام.
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رئيس أركان القوات المسلحة

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اليوم العالمي للقدس

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المشاركة في مسيرات يوم القدس ستحبط الفتنة الامريكية الصهيونية

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