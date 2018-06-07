فكرة المقاومة في فلسطين تحوّلت الي قوة ناعمة ناصرة للاُمة الاسلامية

و دعا الحرس الثوري جميع فئات الشعب للمشاركة الحماسية والواسعة في مسيرات اليوم العالمي للقدس، مشدداً علي أنّ الملف الفلسطيني وتحرير القدس تحوّلا الي قضيتين دوليتين والي تطلُّعين عالميين. كما لفت البيان إلي أنّ القضية الفلسطينية وتحرير القدس عززا من الوحدة والانسجام بين الامة الاسلامية دفاعاً عن الشعب الفلسطيني المسلم المظلوم وأدَّيا بحد ذاتهما الي ضعف وتخبط لدي الكيان الصهيوني.

وجاء في البيان: إنّ المقاومة الفلسطينية في مرحلتها الجديدة بيّنت تجذّرفكرة المقاومة في نفوس الجيل الجديد من الفلسطينيين الذي سيطوي صفحة المحتل الي الأبد مستنداً الي سبعين سنة من المقاومة والكفاح والثبات الذي ورثه من أسلافه.

كما عزا البيان الحقائق والأحداث التي تشهدها المنطقة خاصة ماتشهده الاراضي المحتلة، الي منجزات الثورة التي تكاثرت وتعاظمت خلال أربعة عقود والي تطلعات وتوجيهات الإمام الخميني الراحل وسماحة القائد المعظم (مد ظله العالي)التي أّدت جميعاً الي عزلة الجبهة الداعمة للكيان الصهيوني.

وإعتبر البيان مسيرات اليوم العالمي للقدس التي ستقام هذا العام، منعطفاً ومنطلقاً لتحرير القدس وفرصة قيّمة لاستعراض وحدة العالم الاسلامي وقوّته الناعمة وإزالة القناع عن الوجوه المنافقة والرجعية في المنطقة وإعلاناً عن كراهيته لخطوة ترامب الشيطانية في نقل السفارة الامريكية الي القدس والاعتراف بها كعاصمة للكيان الصهيوني.

علماً بأنّ الامام الخميني الراحل(رض) كان قد سمّي آخر جمعة من شهر رمضان باليوم العالمي للقدس داعياً الشعب الي اعلان تضامنه دعماً للشعب الفلسطيني عبر اطلاق مسيرات في هذا اليوم.

انتهي** ع ج**2344

