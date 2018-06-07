ايران تصدر الفا و145 ميغاواط من الكهرباء في يوم واحد

وأفاد الموقع الاعلامي لوزارة الطاقة اليوم الخميس، انه من أصل الف و774 ميغاواط من الكهرباء الذي تم تبادله، تم نقل 629 ميغاواط الي داخل البلاد.

وصرح المدير التنفيذي لدائرة كهرباء طهران 'غلام رضا خوش خلق' ان 97 بالمائة من المعدات الكهربائية تم انشائها من قبل الكوادر الإيرانية، ويتعين تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعة باستثمار التقنيات الحديثة والقدرات المحلية.

يذكر ان ايران تتبادل الكهرباء مع سبع دول وهي ارمينيا وجمهورية اذربيجان وتركيا وباكستان وافغانستان وتركمانستان والعراق وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي . فيما تصدر الكهرباء الي تركيا والعراق وباكستان وافغانستان فقط.

انتهي** 2344

