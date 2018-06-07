ايران تصدر الفا و145 ميغاواط من الكهرباء في يوم واحد

طهران/ 7 حزيران/ يونيو/ ارنا - حجم تبادل الطاقة الكهربائية بين إيران ودول الجوار، بلغ خلال يوم أمس ألفا و 774 ميغاواط، فيما كانت حصة الصادرات الفا و145 ميغاواط.

وأفاد الموقع الاعلامي لوزارة الطاقة اليوم الخميس، انه من أصل الف و774 ميغاواط من الكهرباء الذي تم تبادله، تم نقل 629 ميغاواط الي داخل البلاد.
وصرح المدير التنفيذي لدائرة كهرباء طهران 'غلام رضا خوش خلق' ان 97 بالمائة من المعدات الكهربائية تم انشائها من قبل الكوادر الإيرانية، ويتعين تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعة باستثمار التقنيات الحديثة والقدرات المحلية.
يذكر ان ايران تتبادل الكهرباء مع سبع دول وهي ارمينيا وجمهورية اذربيجان وتركيا وباكستان وافغانستان وتركمانستان والعراق وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي . فيما تصدر الكهرباء الي تركيا والعراق وباكستان وافغانستان فقط.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

صادرات

الكهرباء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تصدر الفا و145 ميغاواط من الكهرباء في يوم واحد

معظم المشاهدات

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

رویترز:

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

انفجار مستودع للعتاد في منطقة بحر النجف

انفجار مستودع للعتاد في منطقة بحر النجف

بقاء الاتفاق النووی رهن بضمان مصالح ایران

مندوب ایران فی الوكالة الذریة:

بقاء الاتفاق النووی رهن بضمان مصالح ایران

مديرة الخطوط الجوية الايرانية تدعو `إياتا` لدعم ايران امام الحظر الاميركي

مديرة الخطوط الجوية الايرانية تدعو 'إياتا' لدعم ايران امام الحظر الاميركي

قتلي وجرحي في حادث التفجير بمدينة الصدر في بغداد

قتلي وجرحي في حادث التفجير بمدينة الصدر في بغداد

أحدث الأخبار

البرنامج النووي للكيان الصهيوني يشكل تهديدا للسلام العالمي

ممثل ايران بالوكالة الذرية:

البرنامج النووي للكيان الصهيوني يشكل تهديدا للسلام العالمي

جميل السيد من لاهاي: اميركا و”اسرائيل” وراء اغتيال الحريري

جميل السيد من لاهاي: اميركا و”اسرائيل” وراء اغتيال الحريري

الشيخ قبلان: علي العرب أن يجددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في يوم القدس

الشيخ قبلان: علي العرب أن يجددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في يوم القدس

مسيرات “مليونية القدس” غداً والاحتلال يعلن حالة التأهب القصوي

مسيرات “مليونية القدس” غداً والاحتلال يعلن حالة التأهب القصوي

ظريف: ينبغي علي اعضاء الاتفاق النووي التعويض لايران بلا قيد ان شرط

ظريف: ينبغي علي اعضاء الاتفاق النووي التعويض لايران بلا قيد ان شرط

موضوعات مرتبط