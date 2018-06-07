وزيرالأمن الايراني: مسيرات اليوم العالمي للقدس ستقام آمنة

وأشاد الوزير بجهود عناصر الوزارة في تبديد المخططات الارهابية التي كانت تستهدف البلاد وبتعرفها علي فرق ارهابية كانت تتخذ من غرب وجنوب غرب البلاد مقراً لها ولعتادها من المتفجرات والاسلحة والقنابل اليدوية.

وعن أهمية المشاركة في مسيرات اليوم العالمي للقدس قال علوي: إنّ هذه المسيرات توجِّه كل سنة صفعة الي الكيان الصهيوني، وإنّ الأيدي المتشابكة والصفوف المتراصة في مسيرات هذه المناسبة كل عام المقامة في شتي ارجاء العالم هي التي أركعت الصهاينة.

و وصف علوي العربدة الصهيونية بأنها حسب تعبير سماحة القائدة، دلالة علي إنسداد الطرق والأبواب بوجه هذا الكيان الصهيوني مشيراً الي أنّ الكيان عادة ما يقوم ببعض الممارسات قبيل إقامة المسيرات وذلك عبر إحراق القرآن الكريم واختطاف طائرات أو نشر أخبار مضللة وكاذبة لترك انطباع سلبي عليها وهذا ما يدل علي حساسيته إزاء إقامة هذه المسيرات العالمية.

ودعا وزير الأمن الايراني الشعب الي المشاركة المتراصة في هذه المسيرات لتكون رسالة موجهة الي العالم مفادها أنّ الأعداء رغم الضغوط التي يمارسونها ضد ايران ورغم فرضهم حظراً وحياكتهم المؤامرات لم يستطيعوا حتي الآن ثني الشعب الايراني الشامخ والمقاوم الايراني السائر علي خطي سماحة القائد من إقامة هذه المسيرات واطلاق هتاف تحرير القدس.

علماً بأنّ الامام الخميني الراحل(رض) كان قد سمّي آخر جمعة من شهر رمضان باليوم العالمي للقدس داعياً الشعب الي عرض تضامنه دعماً للشعب الفلسطيني عبر اطلاق مسيرات في هذا اليوم.

إنتهي** ع ج**2344

