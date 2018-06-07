يوم القدس العالمي جعل فلسطين قضية المسلمين الاولي

واكد الموسوي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) في بغداد حول اهمية ودلالات وابعاد يوم القدس العالمي، 'ان مركزية القضية الفلسطينية ومحوريتها بالنسبه للعالم الإسلامي، بأعتبارها قضية المسلمين الأولي، قد اعاد البوصله بالاتجاه الصحيح، بعد الانحراف الذي شابها بفعل السياسات والمواقف الخاطئة للدول التي تسير بالركب الصهيوني، بعد الهزائم المتكررة في مواجهة العدو، وذلك لانعدام البعد العقائدي فيها، والاقتصار علي الشعارات الفارغة والمواقف المخادعة التي يراد منها تخدير وتضليل الشعوب المطالبة بحقوقها المشروعة'.

واشار القيادي في حركة الجهاد والبناء الي انه 'من أهم أبعاد يوم القدس العالمي، هو المواجهة بين المستضعفين والمستكبرين، من خلال نقل قضية القدس، من نطاق الصراع بين الشعب الفلسطيني من جهة، والكيان الصهيوني الغاصب ومن يدعمه ويسانده من جهة اخري، إلي المحيط والفضاء الاوسع، المتمثل بأسلامية القضية الفلسطينية وعالميتها. وتأكيد وترسيخ حقيقة ان النصر يمكن أن يتحقق اذا ما توحد المسلمون وتوكلوا علي الله سبحانه وتعالي ووثقوا بنصره، ووظفوا كل طاقاتهم وامكانياتهم لاستعادة الحقوق المغتصبة'.

واضاف الموسوي في تصريحاته قائلا 'ان عزة المسلمين لا تتحقق بالذل والخضوع للمستكبر، بل بقوة المسلمين والعمل الجاد والمتواصل والصادق من اجل إستعادة الحقوق المسلوبه للمستضعفين أينما وجدوا، وقضية القدس هي في مقدمة الاولويات'.

ومن المقرر ان تخرج يوم غد الجمعة مسيرات جماهيرية مليونية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومختلف الدول الاسلامية-منها العراق-وحتي بعض الدول غير الاسلامية لاحياء يوم القدس العالمي، وتجديد البيعة والتضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم.

ويذكر ان مفجر الثورة الاسلامية الايرانية، اية الله العظمي الامام الخميني (قدس سره الشريف)، قد اتخذ جملة قرارات وخطوات بعد انتصار الثورة الاسلامية في عام 1979، لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، من بينها اعلان اخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس، فضلا عن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتحويل سفارة ذلك الكيان في طهران الي سفارة لدولة فلسطين.

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