إيران ستتابع موضوع إنهاء صفقة بوينغ

وحول قرار مجموعة بوينغ للطائرات في الولايات المتحدة لإنهاء الصفقة مع إيران، أشار تقي كبيري في حديث مع مراسل ارنا يوم الخميس، إلي تصريحات قائد الثورة باستخدام القدرات المحلية، قائلاً إن مثل هذه الأجراءات ليس لها أي تأثير علي عزمنا. ولن يكونوا قادرين علي إلحاق الضرر بنا بهذه الطريقة.

وأضاف : يجب علينا دائما أن ننظر إلي الداخل لحل مشاكلنا الاقتصادية، لأن النظر إلي الخارج والدول الأجنبية هو خطأ كبير.

وصرح عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان : يجب أن نعتمد، حسب توجيهات قائد الثورة الاسلامية، علي قدراتنا المحلية، وإذا كانت هناك حاجة ومن باب الضرورة، للتوقيع علي عقود مع الدول، يجب أن يقدموا الضمانات اللازمة وأن يلتزموا بها.

وأضاف : نحتاج إلي تحسين قدراتنا الداخلية علي المدي الطويل حتي لا يهاجمنا الأعداء.

وقال : في تجاربنا السابقة مع الأمريكيين، شهدنا انتهاكات لاتفاقاتهم مع الدول الأخري، ومع انسحاب أميركا من الاتفاق الدولي، فقد خلقت الذريعة لإنهاء مثل هذه العقود.

وأكد : كان علينا ومنذ البداية أن نأخذ ضمانة قوية من الشركة علي أن لا تنتهك عقودها بسهولة.

وأعلن المتحدث باسم شركة بوينغ، أمس إن الشركة لم تعد تملك ترخيصًا لبيع طائرات إلي إيران، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران .

انتهي** 2344

