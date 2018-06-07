ايرانية تتقلد اولي ميدالية ألعاب القوي الآسيوية للشباب

واستطاعت آراني خلال هذه المنافسات المقامة حالياً في اليابان أن تسجّل رقماً قياسياً قدره 55.46 متراً محطمة الرقم القياسي السابق الايراني في هذه اللعبة لتكون اولي رياضية ايرانية تتقلد ميدالية في منافسات البطولة الآسيوية للشباب.

هذا وحصلت لاعبتان من الصين علي المركز الاول والثاني ب65.00 متراً و56.40 متراً تلتهما اللاعبة الايرانية في المركز الثالث ثم لاعبتان من اليابان وقطر في المركز الرابع والخامس.

وستستمر هذه المنافسات حتي ال10 من حزيران /يونيو بعد أن كانت قد بدأت اليوم الخميس السابع من هذا الشهر.

انتهي** ع ج**2344

